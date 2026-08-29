पुणे

Pimpri Accidents: क्षणभराचे दुर्लक्ष चिमुकल्यांसाठी जीवघेणे; पालकांच्या दुर्लक्षामुळे वाढतोय दुर्घटनांचा धोका; अपघात, हरविणे अन् फसवणूक

Child Safety Concerns Rise in Pimpri-Chinchwad: परी-चिंचवडमध्ये लहान मुलांना एकटे सोडल्याने अपघात, हरविणे आणि इतर धोक्यांचा धोका वाढत आहे. पालकांनी मुलांवर योग्य देखरेख ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Pimpri Accidents

Pimpri Accidents

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : घराबाहेर खेळण्यासाठी किंवा छोट्या-मोठ्या कामांसाठी लहान मुलांना एकटे सोडले जाते. दरम्यान, काही क्षणांचे दुर्लक्षही मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकते. रस्ते अपघात, हरविण्याच्या घटना, अनोळखी व्यक्तींकडून फसवणूक तसेच इतर दुर्घटनांचा धोका लक्षात घेता पालकांनी मुलांना एकटे बाहेर पाठविताना विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.

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