Pimpri Accidents: क्षणभराचे दुर्लक्ष चिमुकल्यांसाठी जीवघेणे; पालकांच्या दुर्लक्षामुळे वाढतोय दुर्घटनांचा धोका; अपघात, हरविणे अन् फसवणूक

पिंपरी : घराबाहेर खेळण्यासाठी किंवा छोट्या-मोठ्या कामांसाठी लहान मुलांना एकटे सोडले जाते. दरम्यान, काही क्षणांचे दुर्लक्षही मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकते. रस्ते अपघात, हरविण्याच्या घटना, अनोळखी व्यक्तींकडून फसवणूक तसेच इतर दुर्घटनांचा धोका लक्षात घेता पालकांनी मुलांना एकटे बाहेर पाठविताना विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे..काहीवेळा पालक घरातील कामात किंवा मोबाइलमध्ये व्यस्त असल्याने मुले कुठे आहेत, कोणासोबत खेळत आहेत याकडे दुर्लक्ष होते. मुले अपरिचित ठिकाणी जाणे, अनोळखी व्यक्तीशी संवाद साधणे किंवा घरापासून दूर जाणे अशा घटना घडू शकतात. त्यामुळे मुलांना सुरक्षिततेबाबत योग्य माहिती देण्याबरोबरच त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे आहे..Jalgaon Highway 53 : महिनाभरानंतर 'बायपास'वर एकेरी वाहतूक सुरू, एक बाजू बंदच; दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी किती महिने लागणार?.वाढती वाहतूक धोक्याचीशहरांमध्ये वाढती वाहतूक ही लहान मुलांसाठी मोठी धोक्याची बाब ठरत आहे. खेळताना अचानक रस्त्यावर जाणे, वाहनांच्या वेगाचा अंदाज न येणे किंवा रस्ता ओलांडताना निष्काळजीपणा करणे यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. विशेषतः लहान मुलांना वाहतुकीचे नियम आणि धोक्याची तीव्रता पूर्णपणे समजत नसल्याने पालकांनी त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..काही घटना७ ऑगस्टभोसरीतील एका सोसायटीतील पार्किंगमध्ये खेळताना चार वर्षीय बालिकेला मोटारीने धडक दिल्याने बालिका जखमी झाली.९ ऑगस्टचिखलीतील म्हेत्रे वस्ती येथे भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात चारवर्षीय बालिका गंभीर जखमी..अशी घ्या काळजीलहान मुलांना शक्यतो एकटे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पाठवू नयेखेळण्यासाठी सुरक्षित मैदान किंवा निश्चित जागेची निवड करावीमुलांना अनोळखी व्यक्तींकडून वस्तू, खाऊ किंवा आमिष स्वीकारू नये याची शिकवण द्यावीघराचा पत्ता व पालकांचा संपर्क क्रमांक मुलांना माहिती असावामुलांच्या हालचालीकडे वेळोवेळी लक्ष ठेवावेमुलांना कोणत्याही अडचणीच्या प्रसंगी तत्काळ पालक, शिक्षक किंवा विश्वासू व्यक्तीशी संपर्क साधण्यास सांगावेमुलांना रस्ता ओलांडण्याचे नियम समजावून सांगावेत.Police Sub Inspector Crime : पोलीस उपनिरीक्षकाने रेल्वेखाली घेतली उडी, नेमकं कोणत्या कारणातून उचललं टोकाचं पाऊल."लहान मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सर्वप्रथम पालकांची आहे. काही मिनिटांचे दुर्लक्षही गंभीर दुर्घटनेचे कारण ठरू शकते. मुलांना सुरक्षिततेचे धडे देतानाच त्यांच्या हालचालींवर योग्य देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे."- रवींद्र खेडकर, पालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.