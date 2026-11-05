पुणे

Bribery Case: लाचखोरी प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मुख्य अभियंता निलंबित

Pimpri Chinchwad Bribery Case : ठेकेदाराच्या निविदेच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation chief engineer Pramod Ombhase suspended over a bribery allegation.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation chief engineer Pramod Ombhase suspended over a bribery allegation.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : ठेकेदाराच्या निविदेच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओंभासे यांना निलंबित केले. अटकेच्या दिवसापासून म्हणजेच २९ ऑक्टोबरपासून निलंबन लागू झाले. याप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू करण्याचाही आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला.

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