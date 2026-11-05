Bribery Case: लाचखोरी प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मुख्य अभियंता निलंबित

पिंपरी : ठेकेदाराच्या निविदेच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओंभासे यांना निलंबित केले. अटकेच्या दिवसापासून म्हणजेच २९ ऑक्टोबरपासून निलंबन लागू झाले. याप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू करण्याचाही आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला..ओंभासे स्थापत्य मुख्य कार्यालयात ‘मुख्य अभियंता-२’ पदावर कार्यरत होते. तक्रारदाराच्या ३८ लाख रुपयांच्या निविदेच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांनी अर्धा टक्का दराने १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पडताळणीदरम्यान निष्पन्न झाले. याप्रकरणी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..निलंबन काळात वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय ओंभासे यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. अन्य नोकरी अथवा व्यवसाय करता येणार नसून, त्याबाबतचा मासिक दाखला दिल्यानंतरच निर्वाहभत्ता मिळेल. कार्यालयात अथवा आवारात गैरवर्तन आढळल्यास शिस्तभंगाची स्वतंत्र कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.