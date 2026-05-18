पुणे

अध्यक्षपदी सचिन लोंढे

रावेत, ता.१८ ः पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघाच्या अध्यक्षपदी सचिन लोंढे, सचिवपदी सचिन गुणाले तर कोशाध्यक्षपदी प्रदीप घोरपडे यांची सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली.
महासंघाच्या नव्याने निवडून आलेल्या व्यवस्थापन समितीची पहिली बैठक उत्साहात पार पडली. निवडणूक निर्णय अधिकारी विलास लिंबळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत वरील पदाधिकाऱ्यांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. यावेळी नंदन इन्स्पेरा सोसायटीचे चेअरमन युवराज हुगे, सचिव अतुल झाडे, खजिनदार नीरज राणे यांनी उपस्थितांना सन्मान केला. शहरातील सोसायटीधारकांच्या न्याय हक्कांसाठी महासंघ कटिबद्ध राहील, असा ठाम निर्धार यावेळी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. नागरिकांच्या मूलभूत नागरी प्रश्नांसाठी संघटितपणे लढा देण्यासोबतच सदस्य सोसायट्यांचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

