Pimpri-Chinchwad Youth Rally: पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वातंत्र्यदिनी युवाशक्तीचा जागर; ‘ओळख स्वतःची, जिद्द यशाची’च्या घोषणांनी १० लाईटहाऊस केंद्रांत जनजागृती रॅली

पिंपरी-चिंचवड : स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह यंदा पिंपरी-चिंचवड शहरात वेगळ्याच अंदाजात पाहायला मिळाला. हातात तिरंगा, अंगात एकसारखा पोशाख आणि चेहऱ्यावर आत्मविश्वास घेऊन शेकडो युवक रस्त्यावर उतरले. ‘ओळख स्वतःची, जिद्द यशाची’ अशा घोषणांनी शहरातील अनेक भागांचा परिसर दुमदुमून गेला..पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज् फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या १० लाईटहाऊस कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. पिंपरी, चिंचवड, निगडी, आकुर्डी, नेहरूनगर, भोसरी, किवळे, बोऱ्हाडेवाडी, चिखली आणि दापोडी या दहा भागांमध्ये एकाच वेळी जनजागृती रॅली काढण्यात आली..ध्वजारोहणानंतर सुरू झालेल्या या रॅलीमध्ये जवळपास ४०० युवकांनी सहभाग घेतला. युवकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने रॅलीत सहभागी होत नागरिकांशी संवाद साधला. केवळ स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव साजरा करण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता युवकांच्या शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवरही जनजागृती करण्यात आली..रॅलीदरम्यान लाईटहाऊसचे कर्मचारी, सध्याचे विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना विविध कौशल्यविकास प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या उपलब्ध संधींची माहिती दिली. युवकांनी कौशल्य आत्मसात केल्यास नोकरीसोबतच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे पर्यायही उपलब्ध होऊ शकतात, असा संदेश या माध्यमातून देण्यात आला. नागरिकांनीही या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला..दरम्यान, लाईटहाऊस कम्युनिटीज् फाउंडेशन आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कौशल्य कार्यक्रमातून आतापर्यंत शहरातील १३ हजारांहून अधिक युवकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाले आहे. यातील ६ हजार ४०० हून अधिक युवकांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधींशी जोडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली..स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने काढण्यात आलेल्या या रॅलीतून एक महत्त्वाचा संदेश देण्यात आला. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्ती नाही, तर आपल्या पायावर उभं राहण्याची ताकदही आहे. युवकांनी स्वतःची क्षमता ओळखावी, नवी कौशल्ये शिकावीत आणि आत्मविश्वासाने स्वतःचं भविष्य घडवावं, हा विचार या उपक्रमातून पुढे आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.