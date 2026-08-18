पुणे

मेट्रो प्रवाशांसाठी रिक्षा फिडर सेवेचा शुभारंभ

मेट्रो प्रवाशांसाठी रिक्षा फिडर सेवेचा शुभारंभ
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पिंपरी, ता. १८ : पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे महामेट्रो आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांच्या वतीने मेट्रो प्रवाशांसाठी रिक्षा फिडर सेवेचा शुभारंभ महापौर रवी लांडगे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या सेवेमुळे नागरिकांना ‘घरापासून मेट्रोपर्यंत’ आणि ‘मेट्रोपासून घरापर्यंत’ नियमित, किफायतशीर व सुलभ प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे २० मार्गांवर शेअरिंग व मीटरनुसार रिक्षा सेवा उपलब्ध होणार असून, मेट्रो स्थानकांवर दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत. रिक्षाचालकांनी भाडे नाकारू नये, मीटरप्रमाणे सेवा द्यावी आणि शेअरिंग पद्धतीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन रवी लांडगे यांनी केले. यावेळी आमदार उमा खापरे, डॉ. श्रावण हर्डीकर, डॉ. विजय सूर्यवंशी, बाबा कांबळे आदी उपस्थित होते.
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