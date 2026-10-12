Pune Crime : पिंपरी चिंचवड हादरले ! निगडीतील मंदिरात अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न; मेट्रो कामगाराला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

Nigdi Temple Molestation Case: पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी परिसरात एक अत्यंत संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या एका एका अल्पवयीन मुलीवर मेट्रोच्या पिलर उभारणीच्या कामावर असलेल्या एका कामगाराने अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. ही संपूर्ण घटना मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. याबाबत माहिती मिळताच नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, निगडीतील एका मंदिरात चिमुकली दर्शनसाठी आली, गाभाऱ्यात ती एकटीच होती तिने दर्शन घेतले व गाभाऱ्याच्या कोपऱ्यात थोडा वेळ थांबली तितक्यात मेट्रोच्या पिलर उभारणीत कामावर असलेला एक कामगारही तिथे पोहोचला. त्याने गाभाऱ्यात चिमुकलीला पाहिले, त्यावेळी इतर कोणीही नसल्याचे पाहून त्याने तिला कोपऱ्यात ओढून अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मुलीने त्याला हिसका दिला व बाजूला झाली. व मोठ्याने आवाज करताच तो तिला सोडून निघून गेला.यानंतर मुलगी तिथेच उभा राहून रडू लागली. .फलटण : भुताची भीती दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक संशयिताला अटक, पॉक्सोसह जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा.या प्रकाराची माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून निगडी पोलिसांनी तत्परता दाखवत आरोपी कामगाराला तात्काळ ताब्यात घेतले आहे. सध्या निगडी पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध योग्य त्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात मुली व महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..FAQ's१. घटना कोठे घडली? पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी परिसरातील एका मंदिरात ही घटना घडली. २. आरोपी कोण आहे? आरोपी मेट्रोच्या पिलर उभारणीच्या कामावर काम करणारा कामगार असल्याचे म्हटले जाते. ३. घटना कशी घडली? दर्शनासाठी आलेली अल्पवयीन मुलगी गाभाऱ्यात एकटी असताना आरोपीने तिच्याजवळ येऊन अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. ४. मुलीने काय प्रतिक्रिया दिली? मुलीने आरोपीला हिसका दिला, बाजूला गेली आणि मोठ्याने आवाज केला; त्यानंतर आरोपी तिथून निघून गेला. ५. घटनेचा पुरावा काय आहे? संपूर्ण घटना मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असल्याचे सांगितले जाते. ६. पोलिसांनी काय कारवाई केली? निगडी पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ ताब्यात घेतले असून त्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.