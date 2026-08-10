पुणे

पोलिस निरीक्षकांच्या नियुक्त्या

पोलिस निरीक्षकांच्या नियुक्त्या
Published on

पिंपरी, ता. १० : पिंपरी चिंचवड पोलिस दलातील अंतर्गत बदली झालेल्या पोलिस निरीक्षकांची विविध विभागांत नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्याचे नाव व कंसात नियुक्तीचे ठिकाण : नरेंद्र ठाकरे (सामाजिक सुरक्षा तथा जनसंपर्क अधिकारी), संतोष पाटील (अमली पदार्थ विरोधी पथक), अर्जुन घोडे पाटील (गुन्हे शाखा, युनिट ४)
---

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pimpri Chinchwad police inspector promotions
latest police news in Pimpri
police department updates 2023
police inspector job roles
internal transfers police 2023
police station updates Pune region
social security officer duties
anti-drug squad operations in Pimpri
crime branch news Pimpri Chinchwad
law enforcement updates Maharashtra
police department appointments
news about police inspectors
law and order in Pimpri
police promotions 2023
police inspector news Marathi
पिंपरी चिंचवड पोलिस बदली २०२३
पोलिस निरीक्षक नियुक्ती माहिती
नवीन पोलिस निरीक्षक
पिंपरीतील पोलिस अपडट्स
गुन्हे शाखा बदली
अमली पदार्थ विरोधासंबंधी माहिती
पोलिस विभागातील पदोन्नती
पोलिसांच्या नियुक्त्या
लोकसंपर्क अधिकारी नियुक्त्या
सामाजिक सुरक्षेसाठी पोलिस
पिंपरीतील आंतरगत बदल
पोलिस दलातील कुणी नवीन?
पिंपरी चिंचवडमधील पोलिस उपद्रवाची माहिती
Marathi News Esakal
www.esakal.com