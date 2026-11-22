पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह महानगर परिसराचे नागरीकरण व औद्योगिकीकरण वेगाने होत आहे. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने पुढील २५ वर्षांची अर्थात २०५१ पर्यंतची पाण्याची संभाव्य मागणी, उपलब्ध जलस्रोत आणि पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन जलसुरक्षा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .पुणे महानगर प्रदेशात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन मोठ्या महापालिकांसह विविध नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रे आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या ग्रामीण भागांचा समावेश होतो. सध्या या परिसराला जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, विस्तारणारे औद्योगिक व व्यावसायिक प्रकल्प आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधांमुळे भविष्यात पाण्याची मागणी आणि उपलब्धता यामध्ये मोठी तफावत निर्माण होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन संपूर्ण प्रदेशाचा एकत्रित विचार करत जलनियोजन करण्यात येणार आहे..तीन टप्प्यांत पाण्याचे गणितजलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. अभ्यासगटास तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. याबाबतचा आदेश जलसंपदा विभागाच्या उपसचिव सविता बोधेकर यांनी काढला आहे.हवामान बदल अन् गळती रोखण्यावर भरहवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात होणारे बदल, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचा जलस्रोतांवरील परिणाम या आराखड्यात तपासला जाईल. त्याचबरोबर जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणीगळती, अचूक जलमापन आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून मोठ्या प्रमाणात पाणीबचत कशी करता येईल, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे..असा आहे अभ्यासगटअध्यक्ष : अविनाश सुर्वे (निवृत्त सचिव, जलसंपदा विभाग)सदस्य : पुणे महापालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, संचालक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर), मुख्य अभियंता (एमआयडीसी), मुख्य अभियंता (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण)सदस्य सचिव : मुख्य अभियंता (जलसंपदा विभाग, सोलापूर) अभ्यासगटापुढील उद्दिष्टेपुणे महानगरातील २०५१ पर्यंतची पाण्याची मागणी विचारात घेऊन नियोजन करणेअस्तित्वातील जलस्रोत, जलसाठे आणि पुनर्वापरासाठी योजना राबविणेअंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून त्या दृष्टीने कामांचे नियोजन करणेगळती, जलमापन आणि अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून पाणी बचत करणेहवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात होणाऱ्या संभाव्य बदलांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.