YCM Hospital Incident : धक्कादायक ! पिंपरी-चिंचवडमध्ये धावत्या रुग्णवाहिकेतून रुग्ण रस्त्यावर पडला; वायसीएम रुग्णालयातील प्रकार, VIDEO VIRAL

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाचा गलथानपणाचा धक्कादायक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या (वायसीएम) धावत्या रुग्णवाहिकेतून चक्क एक बेवारस रुग्ण खाली पडल्याची धक्कादायक घटना रुग्णालय परिसरात घडली आहे. हा धक्कादायक प्रकार काही सजग नागरिकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार रुग्णालयाच्या आवारातच धावत्या रुग्णवाहिकेतून एक बेवारस रुग्ण खाली पडला. हा सगळा प्रकार तेथे उपस्थित काही सजग नागरिकांनी मोबाईलमध्ये टिपला आणि याबाबत रुग्णवाहिका चालकाला याचा जाबही विचारला. थोडा गोंधळ निर्माण होताच पोलिसही तिथे दाखल झाले. नागरिकांना चालकाविरोधात तसे वायसीएम रुग्णालय प्रशासनविरोधात कारवाई करण्याची पोलिसांकडे मागणी केली. .Pune News : पिंपरी चिंचवड हादरले! रिक्षात गळफास घेऊन तरुणाने जीवन संपवले, परिसरात खळबळ, नेमकं काय घडलं? .सुदैवाने या दुर्घटनेत रुग्ण जास्त गंभीर झालं नसल्याचं प्राथमिक माहिती आहे. रुग्णाला पुन्हा रुग्णालयात नेऊन उपचार करण्यात सुरु करण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणात वाय सी एम हॉस्पिटल प्रशासन आणि रुग्णवाहिका चालकावर पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त आणि पोलीस विभाग काही योग्य कायदेशीर कारवाई करणार का ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे..FAQsप्रश्न १: वायसीएम रुग्णालयात कोणती घटना घडली? उत्तर: वायसीएम रुग्णालयाच्या आवारात धावत्या रुग्णवाहिकेतून एक बेवारस रुग्ण खाली पडल्याची घटना घडली.प्रश्न २: ही घटना कुठे घडली? उत्तर: ही घटना पिंपरी-चिंचवड येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या परिसरात घडली.प्रश्न ३: घटनेचा व्हिडिओ कोणी चित्रित केला? उत्तर: घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही नागरिकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात या घटनेचे चित्रण केले.प्रश्न ४: रुग्णाची प्रकृती कशी आहे? उत्तर: प्राथमिक माहितीनुसार, रुग्णाला गंभीर दुखापत झाली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याला पुन्हा रुग्णालयात नेऊन उपचार सुरू करण्यात आले.प्रश्न ५: घटनेनंतर पोलिसांनी काय केले? उत्तर: घटनेनंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील कारवाईबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही.प्रश्न ६: या प्रकरणात कोणावर कारवाईची मागणी होत आहे? उत्तर: रुग्णवाहिका चालक आणि वायसीएम रुग्णालय प्रशासनाविरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.