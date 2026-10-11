पुणे

YCM Hospital Incident : धक्कादायक ! पिंपरी-चिंचवडमध्ये धावत्या रुग्णवाहिकेतून रुग्ण रस्त्यावर पडला; वायसीएम रुग्णालयातील प्रकार, VIDEO VIRAL

Ambulance Safety : पिंपरी-चिंचवडमधील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या (वायसीएम) रुग्णवाहिकेतून एक बेवारस रुग्ण खाली पडल्याची घटना समोर आली आहे. रुग्णालयाच्या परिसरात घडलेला हा प्रकार काही नागरिकांनी मोबाईल कॅमेऱ्यात चित्रित केला.
Patient Reportedly Falls from Moving Ambulance at YCM Hospital

Patient Reportedly Falls from Moving Ambulance at YCM Hospital

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाचा गलथानपणाचा धक्कादायक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या (वायसीएम) धावत्या रुग्णवाहिकेतून चक्क एक बेवारस रुग्ण खाली पडल्याची धक्कादायक घटना रुग्णालय परिसरात घडली आहे. हा धक्कादायक प्रकार काही सजग नागरिकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपला आहे.

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