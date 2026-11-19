पिंपरी : पुणे-मुंबई महामार्गाच्या सेवा रस्त्यावरून डेअरी फार्म उड्डाणपुलावर ये-जा करण्यासाठी काही वाहनचालक ‘नो-एंट्री’तून वाहने दामटतात. मात्र, पुलाचा तीव्र उतार आणि काटकोनातील वळण यामुळे अपघाताचा धोकाही आहे. याकडे लक्ष वेधून ‘सकाळ’ने बुधवारी (ता. १८) वस्तुस्थिती मांडली. त्याची दखल घेत महापालिकेने पोलिस प्रशासनाला पत्र पाठवून उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार वाहतूक पोलिस व वॉर्डन नियुक्त केले आहे. त्यामुळे ‘नो-एंट्री’तून वाहने येणे बंद झाल्याचे चित्र गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी बघायला मिळाले. .पिंपरीगाव आणि पिंपरी कॅम्प परिसर मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडण्यासाठी डेअरी फार्म येथे महापालिकेने लोहमार्गावर उड्डाणपूल उभारला आहे. पाच नोव्हेंबरपासून तो वाहतुकीसाठी खुला केला आहे. मात्र, त्यावर जाण्यासाठी एचए कंपनीकडून वाहनचालक विरुद्ध दिशेने येतात. तसेच, पिंपरीकडून येऊन पुलावरून उतरून वल्लभनगरकडे जाण्यासाठी विरुद्ध दिशेने जातात. यामुळे अपघाताचा धोका आहे. शिवाय, महामार्ग ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग किंवा पूल नसल्यामुळे महामार्गावरील पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक व वल्लभनगर येथील भुयारी मार्ग किंवा नाशिक फाटा येथून यु-टर्न घेऊन यावे लागते, याकडेही ‘सकाळ’ने ‘कोंडी सुटली; धोका वाढला’ या वृत्तातून बुधवारी (ता. १८) प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर वाचकांनीही व्यक्त होत, विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यासंबंधीचे ‘फलक लावा, दंड करा, भुयारी मार्ग बांधा’ असे वृत्त गुरुवारी (ता. १९) प्रसिद्ध केले आहे. त्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन महापालिका आणि वाहतूक पोलिस प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत..महापालिकेचे पोलिसांना पत्रमहापालिकेच्या स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता राहुल जन्नू यांनी पिंपरी वाहतूक शाखा पोलिस निरीक्षकांना डेअरी फार्म उड्डाणपूल परिसरात वाहतूक नियोजनाबाबत बुधवारी (ता. १८) पत्र पाठवले आहे. त्यात ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, पिंपरी डेअरी फार्म उड्डाणपूल परिसरात वाहतुकीच्या दृष्टीने दिशादर्शक व सुरक्षा दर्शक फलक लावले आहेत. उड्डाणपुलावरून उतरल्यानंतर निगडीच्या दिशेने जाणाऱ्या सेवा रस्त्यावर विशेषतः एच.ए. कंपनीजवळील अंडरपासमधून वल्लभनगरकडे काही वाहनचालक विरुद्ध दिशेने (रॉंग साइड) प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सदर ठिकाणी विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणाऱ्या चालकांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक दखल घेऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी..पोलिसांना पाहताच ‘रिटर्न’‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल घेऊन वाहतूक पोलिसांनी डेअरी फार्म उड्डाणपूल परिसरात उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गर्दीच्या वेळी पोलिस व वॉर्डन नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे पुलावरून उतरून वल्लभनगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना चाप बसला आहे. मात्र, एचए कंपनीकडून विरुद्ध दिशेने पुलाकडे येणारे वाहनचालक पोलिसांना पाहून ‘रिटर्न’ जाताना दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.