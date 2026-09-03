विजेचा धक्का लागून गायीचा मृत्यू; अपघाताला महावितरण कंपनीच दोषी

पिंपरी, ता. ३ : पिंपरीगाव येथे विजेचा धक्का लागून गायीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात महावितरणला जबाबदार धरण्यात आले आहे. पिंपरीगावातील कीर्ती हॉस्पिटलशेजारील महावितरणच्या ‘मिनी फीडर पिलर’ची योग्य देखभाल न झाल्यामुळे हा प्राणांतिक अपघात घडल्याचे विद्युत निरीक्षकांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी विद्युत निरीक्षक प्र. व. माने यांनी महावितरणला नोटीस बजावली असून, महावितरण कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
पावसामुळे धातूच्या कॅबिनेटमध्ये उतरला वीजप्रवाह
पिंपरीगाव परिसरात ७ जुलैला मुसळधार पाऊस झाला होता. कीर्ती हॉस्पिटलशेजारील फीडर पिलरच्या पायथ्याशी उंदीर व भटक्या जनावरांनी माती उकरली होती. त्यामुळे पिलरमधील ‘बी फेज’ आणि ‘न्यूट्रल बसबार’वर मोठ्या प्रमाणात माती जमा झाली होती. पावसामुळे ही माती भिजली. परिणामी फीडर पिलरच्या धातूच्या कॅबिनेटमध्ये वीजप्रवाह उतरला. याचवेळी संपर्क आल्याने गायीला विजेचा तीव्र धक्का बसला आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला.
तपासणीत देखभालीचा अभाव उघड
या घटनेनंतर पशुपालक तथा तक्रारदार सुहास कुदळे यांनी विद्युत सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पुणे येथील विद्युत निरीक्षकांकडून या घटनेची तपासणी करण्यात आली. तपास अहवालात फीडर पिलरची योग्य देखभाल न ठेवल्यामुळेच हा अपघात घडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेच्या नुकसानीस महावितरणला जबाबदार धरण्यात आले आहे. नुकसानभरपाईची पूर्तता करून त्याबाबतचा अहवाल विद्युत निरीक्षक कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश संबंधित नोटिशीद्वारे महावितरणला देण्यात आले आहेत.
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