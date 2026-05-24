Pimpri: पहिल्याच पावसात शहर जागोजागी तुंबले; नालेसफाईचा पालिकेचा दावा फोल

पिंपरी: शहरामध्ये शुक्रवारी (ता. २२) मुसळधार पाऊस झाला. सुमारे दीड तास पावसाने झोडपून काढले. पहिल्याच पावसात शहरातील अनेक भागात पाणी तुंबले. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले. आरोग्य विभागाने गटारे, सांडपाणी वाहिन्या आणि नालेसफाई केल्याचा दावा केला. मात्र, विविध भागांत पाणी साचल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. .महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने दरवर्षी पावसाळापूर्व नालेसफाई केली जाते. यंदा देखील पावसाळ्यापूर्वी शहरातील सर्व १४३ नाले स्वच्छ करण्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे नियोजन आहे..गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विविध भागांत मनुष्यबळ आणि जेसीबीद्वारे नाल्यांची सफाई सुरू आहे. काही ठिकाणी नालेसफाई पूर्ण झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. मात्र, केवळ दर्शनी भागांतील नाले स्वच्छ करण्यात आले आहेत..अंतर्गत नाले सफाईकडे दुर्लक्ष झाले असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात कचरा कायम आहे. त्यामुळे शुक्रवारी झालेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचून रस्ते व घरात पाणी शिरले. तसेच भुयारी मार्ग, ग्रेडसेपरेटर, बीआरटी मार्ग, उड्डाण पुल आदी ठिकाणी पाणी साचून वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.."पिंपरीतील भुयारी मार्गात गुडघाभर पाणी साचले, मग महापालिका प्रशासन नक्की कोणते नाले आणि अंतर्गत गटारे साफ करतात?"- अमोल शिंदे, नागरिक"नालेसफाईचे काम पूर्ण होत आले आहे. अचानक पाऊस आल्यामुळे काही ठिकाणी कचरा अडकल्यामुळे पाणी साचले असू शकते."- प्रदीप टेंगल, उपायुक्त, आरोग्य विभाग, महापालिका.