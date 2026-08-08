पुणे

‘तक्रारींची प्रतीक्षा नको; तातडीने खड्डे बुजवा’

‘तक्रारींची प्रतीक्षा नको; तातडीने खड्डे बुजवा’
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पिंपरी, ता. ८ : ‘‘नागरिकांच्या तक्रारींची प्रतीक्षा न करता रस्त्यांवरील खड्डे येत्या दोन दिवसांत बुजविण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी,’’ असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, कामांमध्ये दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला. दुरुस्तीच्या कामांचा क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय दररोज आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता व सहशहर अभियंत्यांना देण्यात आले. खड्डे बुजविताना कामाचा दर्जा, टिकाऊपणा आणि सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे. रेलिंग, दुभाजकांवरील बॅरिकेड्स, पदपथ आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती तातडीने करण्याचे आदेशही आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिले.

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