पुणे

पिंगोरी परिसरात बिबट्याची दहशत

वाल्हे, ता. १४ : पिंगोरी (ता. पुरंदर) येथील कवडेवाडी-साकुर्डे घाट रस्त्यावर बुधवारी (ता. १३) रात्री दहाच्या सुमारास बिबट्या आणि त्याच्या बछड्याचे दर्शन झाले. यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण असून, वनविभागाने तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

पिंगोरी येथील ओंकार सुतार हे बुधवारी रात्री चारचाकीने साकुर्डेमार्गे घरी येत असताना, घाटात त्यांना रस्त्यालगत बिबट्या व बछडा दिसला. गाडीच्या प्रकाशात काही वेळ हे प्राणी रस्त्यावरच वावरत होते. सुतार यांनी प्रसंगावधान राखून मोबाईलमध्ये याचे चित्रीकरण केले व ग्रामस्थांना सतर्क केले. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने शेतकरी वर्गात भीती आहे. डोंगरभागातील पाणीसाठे आटल्याने बिबटे मानवी वस्तीकडे वळत असल्याचे उद्योजक महादेव कदम यांनी सांगितले.

दरम्यान, रात्रीच्या वेळी या घाटातून दुचाकी प्रवास टाळावा, असे आवाहन सरपंच संदीप यादव यांनी केले आहे. वनविभागाने या भागात तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी माजी सरपंच जीवन शिंदे यांनी केली आहे.

