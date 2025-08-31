Pirangut Accident : पिरंगुट घाटात टेम्पो पलटी, कामगाराचा जागीच मृत्यू

पिरंगुट : पुणे कोलाड महामार्गावर पिरंगुट (ता.मुळशी) येथील घाट रस्त्यात फरशीची वाहतूक करणाऱा टेम्पो पलटी होऊन एकजण जागीच ठार झाल्य़ाची घटना घडली. साजन कुमार (वय २६ वर्षे. पत्ता कळू शकला नाही.) असे मयत कामगाराचे नाव असून या अपघातात एक जण जखमी झाला आहे. .बावधन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमीला उपचारासाठी दवाखान्यात हलविले आहे. आज सायंकाळी पावणे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. येथील घाट रस्त्यावरून पिरंगुटच्या दिशेने टाईल्स (फरशी ) भरलेला टेम्पो ( एमएच १२ पीक्यू ७२१५ ) जात होता. येथील थोरल्या मोरीच्या खालील बाजूस तीव्र उतारावर टेम्पोचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो पलटी झाला..Pune News : विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी पुणे शहरात २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था.मयत साजन कुमार हा कामगार टेम्पोमध्ये फरशीलगत मागच्या बाजूला बसलेला होता. टेम्पो पलटी झाल्यामुळे त्यातील फरशी साजन कुमारच्या अंगावर पडल्याने त्यात तो जागीच ठार झाला आहे. यावेळी पलटी झालेला टेम्पो एका एर्टिगा व एका स्वीफ्ट या चारचाकींवर कोसळला. त्यामुळे या दोन्हीही वाहनांचे नुकसान झालेले आहे..टेम्पोचालक फरार झाला आहे. उपनिरीक्षक अनिल बत्तिसे , वाहतूक पोलिस मधुकर चव्हाण तसेच अन्य पोलिस कर्मचारी यांनी वाहतूक सुरळीत केली. पुढील तपास बावधन पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.