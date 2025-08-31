पुणे

Pirangut Accident : पिरंगुट घाटात टेम्पो पलटी, कामगाराचा जागीच मृत्यू

Mulshi News : पिरंगुट घाटात फरशी भरलेला टेम्पो पलटी होऊन एका २६ वर्षीय कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला असून चालक फरार झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिरंगुट : पुणे कोलाड महामार्गावर पिरंगुट (ता.मुळशी) येथील घाट रस्त्यात फरशीची वाहतूक करणाऱा टेम्पो पलटी होऊन एकजण जागीच ठार झाल्य़ाची घटना घडली. साजन कुमार (वय २६ वर्षे. पत्ता कळू शकला नाही.) असे मयत कामगाराचे नाव असून या अपघातात एक जण जखमी झाला आहे.

