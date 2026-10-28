Pirangut Ghat Police Road Cleaning : हातात खराटा अन् स्वतः साफ केला रस्ता! पिरंगुट घाटात दिसली 'खाकी'तली माणुसकी; जीवाची पर्वा न करता वाचवले अनेकांचे प्राण!

-पांडुरंग साठेकोळवण (जि. पुणे) : पोलिस बांधवांच्या कर्तव्यतत्परतेचा परिचय नुकताच पिरंगुट घाटात आला. पिरंगुट घाटातील रस्त्यावर आरएमसी गाडीमधून मोठ्या प्रमाणावर सांडलेली माती व डस्ट (कच) लवळे फाटा ते पिरंगुट घाट परिसरात साचली (Road safety measures at Pirangut Ghat Pune) होती. या डस्टमुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहने घसरून मोठे अपघात होण्याची दाट शक्यता होती. .ही बाब लक्षात घेताच, बावधन पोलिस स्टेशनच्या वाहतूक विभागातील पोलिस शिपाई मनोज गोसावी आणि पोलिस शिपाई पंडित धुळगंडे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता स्वतः हातात खराटा घेतला आणि रस्त्यावरील कच स्वतः साफ करण्यास सुरुवात केली. कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता समाजासाठी झटतात, तेव्हा नकळतच त्यांच्याविषयीचा आदर दुप्पट होतो..मनाला भावणारा आणि माणुसकीचे दर्शन घडवणारा हा प्रसंग नुकताच पिरंगुट घाटात सोमवारी (ता.२६) पाहायला मिळाला. बावधन पोलिस स्टेशनच्या वाहतूक विभागातील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Kolhapur Rickshaw Drivers RTO Report : 'सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो...'; कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठी खणखणीत; परीक्षेची गरजच नसल्याचा पाठविला अहवाल.कर्तव्याची कोणतीही सीमा नसते आणि लोकांचे प्राण वाचवणे हेच आपले सर्वात मोठे ध्येय असते, हेच या दोन्ही शिपायांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यांच्या या लोकोपयोगी आणि धाडसी कामामुळे अनेक प्रवाशांचे संभाव्य अपघात टळले असून, त्यांच्या या कार्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..'रस्त्यावर पडलेली खडी काढण्यासाठी व खडीवरून घसरून अपघात होऊन नये म्हणून वाहतूक अंमलदारांनी स्वतः हातात झाडू घेतले व खडी बाजूला करुन पाणी टाकून रस्ता स्वच्छ केला.'-राकेश गुमाने (सहायक पोलिस निरीक्षक बावधन वाहतूक विभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.