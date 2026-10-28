पुणे

Pirangut Ghat Police Road Cleaning : हातात खराटा अन् स्वतः साफ केला रस्ता! पिरंगुट घाटात दिसली 'खाकी'तली माणुसकी; जीवाची पर्वा न करता वाचवले अनेकांचे प्राण!

Police Personnel Clean Road Dust at Pirangut Ghat Near Pune : पिरंगुट घाटात आरएमसी गाडीतून सांडलेली डस्ट हटवण्यासाठी बावधन वाहतूक विभागाचे पोलिस शिपाई मनोज गोसावी आणि पंडित धुळगंडे यांनी स्वतः खराटा हातात घेतला. त्यांच्या तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Pirangut Ghat police road cleaning incident

Pirangut Ghat police road cleaning incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पांडुरंग साठे

कोळवण (जि. पुणे) : पोलिस बांधवांच्या कर्तव्यतत्परतेचा परिचय नुकताच पिरंगुट घाटात आला. पिरंगुट घाटातील रस्त्यावर आरएमसी गाडीमधून मोठ्या प्रमाणावर सांडलेली माती व डस्ट (कच) लवळे फाटा ते पिरंगुट घाट परिसरात साचली (Road safety measures at Pirangut Ghat Pune) होती. या डस्टमुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहने घसरून मोठे अपघात होण्याची दाट शक्यता होती.

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