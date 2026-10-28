पिरंगुट घाटात पोलिसांनी चकाचक केला रस्ता

कोळवण, ता. २८ : पिरंगुट घाटात आरएमसी गाडीतून सांडलेली माती आणि डस्ट (कच) बावधन पोलिस ठाण्याच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी स्वतः साफ करून संभाव्य अपघात टाळले. सोमवारी (ता. २६) लवळे फाटा ते पिरंगुट घाट परिसरात ही घटना घडली.
पिरंगुट घाटातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर माती साचल्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहने घसरून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात येताच बावधन पोलिस ठाण्याच्या वाहतूक विभागातील पोलिस शिपाई मनोज गोसावी आणि पोलिस शिपाई पंडित धुळगंडे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता स्वतः हातात खराटा घेतला आणि रस्ता साफ करण्यास सुरुवात केली.
कर्तव्याची कोणतीही सीमा नसते आणि लोकांचे प्राण वाचवणे हेच आपले ध्येय असते, हेच या दोन्ही शिपायांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केले. त्यांच्या या संवेदनशीलतेचे आणि धाडसी कामाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
‘‘खडीवरून घसरून अपघात होऊन नये म्हणून रस्त्यावर पडलेली खडी काढण्यासाठी वाहतूक अमंलदारानी स्वतः हातात झाडू घेतले व खडी बाजूला करून पाणी टाकून रस्ता स्वच्छ केला.’’
-राकेश गुमाने, सहायक पोलिस निरीक्षक, बावधन वाहतूक विभाग.
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