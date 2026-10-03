Pune-Kolad Road Accident : पुणे-कोलाड मार्गावर लवळे फाट्याजवळ भीषण अपघात; सिमेंटच्या ट्रकने कार-दुचाकींना उडवले, एकजण जागीच ठार, दोघे गंभीर

पिरंगुट : पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील पुणे-कोलाड रस्त्यावर लवळे फाटा येथील श्रीपाद हॅाटेलसमोर आज सकाळी सव्वाआठ वाजण्याच्या सुमारास सिमेंटच्या मालवाहू ट्रकने डंपर व आयशर या चारचाकी दोन वाहनांना, तसेच अन्य दोन दुचाकी वाहनांना ठोकरल्याने झालेल्या भीषण अपघातात चौघेजण जखमी झाले (Pirangut Pune-Kolad Road) आहेत. त्यांपैकी एकजण जागीच ठार झाला असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे तर एकजण किरकोळ जखमी आहे. .या अपघातात पाच वाहनांचे नुकसान झाले. लक्ष्मण नारायण कुबल (वय ५२ , रा. गणेशनगर , पिरंगुट) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. नितीन बाळासाहेब भिलारे (कासार आंबोली) हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. याशिवाय ट्रकचालकाचा (नाव समजू शकले नाही) पाय मोडलेला आहे. याशिवाय, आणखी एकजण (नाव समजू शकलेले नाही). या सर्व जखमींना उपचारासाठी दवाखान्यात हलविण्यात आलेले आहे..Ladki Bahin Yojana 1800 Viral Claim : लाडकी बहीण योजनेत मिळणार 1800 रुपये? सोशल मीडियावरील 'तो' दावा दिशाभूल करणारा; DGIPR कडून फॅक्टचेक.मयत लक्ष्मण कुबल यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पौड येथील प्राथमिर आरोग्य केंद्रात दाखल केलेले आहे. अपघाताची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे, आज सकाळी सुमारे सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास येथील घाट रस्त्यातून पिरंगुटच्या दिशेला सिमेंटने भरलेला ट्रक (एमएच१२ पीक्यू ७३१६) चालला होता. याच दरम्यान, श्रीपाद हॅाटेलसमोरील दक्षिण दिशेकडून पुणे-कोलाड रस्त्यावर आयशर (एमएच १२ व्हीएफ ८१६४) हे वाहन येत होते. ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने आयशरला, तसेच त्याच दरम्यान श्रीपाद हॅाटेलच्या वरच्या बाजूकडील रस्त्यालगत डंपर (एमएच १२ एचओ २५५५) उभा असलेल्या डंपरलाही ठोकरले..Khambatki Ghat Traffic Jam : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; टँकर आडवा झाल्याने मोठी वाहतूक कोंडी.या कालावधीत दोन दुचाकीस्वार पुण्याच्या दिशेने जात होते. (एमएच १२ एमसी ६२४८ व अन्य दुचाकी) या दोन्हीही दुचाकी ट्रक, डंपर आणि आयशर यांच्यामध्ये चिरडल्या गेल्या. त्यात त्या दोन्हीही दुचाकीवरील प्रवासी या अपघातात गंभीर जखमी होऊन लक्ष्मण कुबल हे जागीच ठार झाले, तर नितीन बाळासाहेब भिलारे हे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी दवाखान्यात हलविण्यात आलेले आहे. त्यातील भिलारे यांची प्रकृती गंभीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.