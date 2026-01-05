पिरंगुटमधील कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त
पिरंगुट, ता. ५ : पुणे- कोलाड रस्त्यावरील पिरंगुट आणि घोटावडे फाटा (ता. मुळशी) येथील वाहतूक कोंडी पर्यटक व वाहनचालकासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
रहदारीच्या दृष्टीने अत्यंत वर्दळीच्या असलेल्या या दोन ठिकाणी रविवारी (ता. ४) दुपारपासूनच वाहतूक कोंडीने कहर केला होता. याबाबत काही स्थानिकांनी पोलिस निरीक्षक दत्ता चासकर यांना संपर्क साधला. त्यानंतर पोलिस कर्मचारी व पोलिस मित्रांच्या सहकार्याने वाहतूक सुरळीत केली. काही स्थानिक नागरिकांनीही त्यासाठी मदत केली. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रित करण्यास सुरवात केल्याने प्रवाशांची कोंडीपासून काही काळ सुटका झाली. मात्र, दिवसभर ही कोंडी वाहनचालकांना हैराण करीत होती.
रविवारचा दिवस असल्याने पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे सायंकाळी साडेपाच वाजल्यानंतर येथील वाहतूक कोंडीला सुरवात झाली होती. त्यामुळे निरीक्षक दत्ता चासकर यांनी तातडीने कर्मचाऱ्यांना आदेश देऊन वाहतूक सुरळीत करून घेतली. पिरंगुट येथील एसटी थांबा व घोटावडे फाटा येथील चौकात पौड, कोळवण, घोटावडे, तसेच खारावडे आदी पीएमपीएलच्या बसचा थांबा आहे. प्रवाशांना घेण्यासाठी भर चौकातच बस थांबल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो.
तालुक्यातील ताम्हिणी, मुळशी धरण, लवासा, तसेच अन्य गड किल्ले व पर्यटन स्थळे पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. पिरंगुट, उरवडे, कासारआंबोली, भरे, अंबडवेट आदी परिसरातील वाढलेले औद्योगीकरण व नागरिकीरणामुळे येथील पुणे- कोलाड रस्त्यावर चालणाऱ्या वाहनांच्या संख्येतही गेल्यावर्षीच्या तुलनेने चारपट वाढ झालेली आहे.
