पुणे

अहिल्यानगर

अहिल्यानगर
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विराज व क्षितिज पिसाळ

पिसाळ बंधूंना सुवर्णपदके
राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड
अहिल्यानगर, ता. ११ ः केडगाव येथील राष्ट्रीय खेळाडू विराज पिसाळ व क्षितिज पिसाळ या बंधूंनी बंगळूर येथे आयोजित राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेत सुवर्ण पदकांची कमाई केली.
दोन्ही खेळाडू केंद्रीय विद्यालय क्रमांक १ अहिल्यानगर शाळेतून जलहली बंगळूर येथील केंद्रीय विद्यालय संघटन समिती अंतर्गत आयोजित स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन केले.
दोन्ही बंधूंची स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. विराज गजेंद्र पिसाळ हा १९ वर्षा वयोगटात खेळला, क्षितिज हा १४ वर्षे वयोगटात खेळला आहे. या स्पर्धा ७ ते ११ दरम्यान पार पडल्या. दोन्ही खेळाडूंच्या यशाबद्दल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एकचे प्राचार्य, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले. दोन्ही खेळाडू अहिल्यानगर बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. गजेंद्र पिसाळ व लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील माध्यमिक शाळेच्या उपशिक्षिका स्मिता पिसाळ यांचे मुले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ज्येष्ठ संचालक अंबादास पिसाळ यांचे नातू आहेत.

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