पुण्यात तरूणाकडून गावठी पिस्तूले, जिवंत काडतूसे जप्त

पुणे : पोलिसांनी संशयावरुन ताब्यात घेतलेल्या एका तरुणाकडे गावठी बनावटीचे पिस्तुल व जीवंत काडतुसे असा 35 हजार रुपयांचा ऐवज वानवडी पोलिसांनी जप्त केला. ही कारवाई सोमवारी रात्री रेसकोर्स येथे करण्यात आली. सोन्या उर्फ ऋषिकेश राजेंद्र चव्हाण (वय 20, रा. दौंड) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. पोलिस निरीक्षक क्रांतीकुमार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप गुरव, हवलदार दत्तात्रय तेलंगे, पोलिस नाईक गिरमकर, बोरावके, दुधाळ, गायकवाड पोलिस शिपाई गोसावी असे वानवडी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत पेट्रोलिंग फिरत होते. त्यावेळी पोलिस शिपाई गोसावी यांना रेस कोर्स पाण्याच्या टाकीजवळ एक संशयित इसम उभा असून त्याच्याकडे एक गावठी बनावटीचे पिस्तूल असल्याची खबर मिळाली. त्यास सापळा रचून त्यास पकडले. त्याच्याकडे नाव एक गावठी बनावटीचे पिस्टल व व एक जिवंत काडतूस किंमत रुपये 35 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

