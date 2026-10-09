फलटणच्या बाजारात उडदाला प्रतिक्विंटल ९५०० रुपयांचा दर गहू, मका, बाजरीची आवक; पिवळ्या मुगाला सर्वाधिक १६ हजार रुपयांचा दर

पिवळा मूगास क्विंटलला १६ हजार रुपये
फलटण बाजार समितीत भाव; ज्वारीची ४२ क्विंटल आवक
दुधेबावी, ता. ९ : फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजारपेठेत रविवारी (ता. ४) विविध शेतमालाची आवक झाली. बाजारात उडदाला प्रतिक्विंटल ७५०० ते ९५०० रुपये, तर हिरव्या मूगाला ७५०० ते १० हजार रुपये दर मिळाला. पिवळ्या मूगाने प्रतिक्विंटल १६ हजार रुपयांपर्यंत मजल मारली.
बाजार समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, गव्हाची ३१४ क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल २६०० ते २९४५ रुपये, मक्याची १९१ क्विंटल आवक होऊन २४५० ते २७०० रुपये, बाजरीची १७८ क्विंटल आवक होऊन २५०० ते ३००० रुपये दर मिळाला. ज्वारीला प्रतिक्विंटल ३४०० ते ६३०० रुपये, हरभऱ्याला ६००० ते ७४५० रुपये, खपली गव्हाला ४२०० रुपये आणि घेवड्याला ५५०० ते ९३०० रुपये दर मिळाला. ज्वारीची ४२ क्विंटल, हरभऱ्याची २६ क्विंटल, हिरव्या मुगाची २६ क्विंटल, उडदाची ३० क्विंटल आणि घेवड्याची २० क्विंटल आवक झाली.
शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतील चालू बाजारभावांची माहिती घेऊन शेतमाल विक्रीचे नियोजन करावे, असे आवाहन सचिव शंकरराव सोनवलकर यांनी केले.
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