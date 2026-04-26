Education Achievement: टाकळकरवाडीचा पियुष राष्ट्रीय ‘वर्ड पॉवर चॅम्पियनशिप’मध्ये देशात द्वितीय

दावडी : टाकळकरवाडी (ता.खेड) येथील पी.एम. श्री .जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थी पियुष प्रवीण पवळे याने राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन करत शाळेचे व परिसराचे नाव उज्ज्वल केले आहे. .मीरा भाईंदर येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये आयोजित 'लीप फॉरवर्ड'च्या वतीने घेण्यात आलेल्या 'वर्ड पॉवर चॅम्पियनशिप' या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत पियुषने ग्रेड थ्री गटातून देशभरात द्वितीय क्रमांक पटकावला..या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र राज्यातून प्रथम क्रमांक मिळवत पियुषने राज्याचे प्रतिनिधित्व केले होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील इंग्रजी विषयावरील भीती कमी करून त्यांची शब्दसंपत्ती, वाचन कौशल्य व आकलन क्षमता वाढविण्यासाठी 'लीप फॉरवर्ड' ही संस्था देशपातळीवर कार्यरत आहे. या स्पर्धेमुळे पियुषला देशातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा करण्याची संधी मिळाली..पियुषच्या यशामागे वर्गशिक्षिका पुनम मुळूक यांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन महत्त्वाचे ठरले. त्याच्या या यशाबद्दल आमदार बाबाजी काळे, सभापती विद्या मोहिते, उपसभापती मंगेश सावंत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे, गटशिक्षणाधिकारी अमोल जगंले, विस्तार अधिकारी सोनाली झिंजुर्डे, केंद्रप्रमुख मंजुषा पोखरकर, मुख्याध्यापक सदानंद माळशिरसकर, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक व ग्रामस्थांनी त्याचे अभिनंदन करून कौतुक केले.