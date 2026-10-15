Manchar Water Issue : आंबेगाव तालुक्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईवर तातडीने नियोजन करा; प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मंचर - आंबेगाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता आणि शेतपिकांच्या नुकसानीचा अधिकारी व कर्मचार्यांनी गांभीर्याने आढावा घ्यावा. टंचाईग्रस्त गावे व वाड्या-वस्त्यांची पाहणी करून आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करावे. तसेच पाणीटंचाई निर्माण होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.' अशा सूचना आंबेगाव- जुन्नर विभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी दिल्या..मंचर (ता. आंबेगाव) येथील प्रांत कार्यालयात गुरुवारी (ता. १५) झालेल्या तालुकास्तरीय आढावा बैठकीत तांबे बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार राहुल सारंग, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज, कुकडी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले, उपअभियंता दत्ता कोकणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..तालुक्यातील विहिरी, पाणीपुरवठा योजना व अन्य जलस्रोतांची सद्यस्थिती तपासून पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश तांबे यांनी दिले. जनावरांसाठी उपलब्ध चारा, साठा आणि संभाव्य मागणी यांची माहिती संकलित करून पशुधनाला चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यासही त्यांनी सांगितले..शेतपिकांच्या नुकसानीबाबत महसूल, कृषी व पंचायत समितीच्या यंत्रणांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करून शासनाच्या निकषांनुसार अचूक व पारदर्शक पीक पंचनामे करावेत. पंचनाम्यांचे अहवाल वेळेत सादर करून पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही तांबे यांनी स्पष्ट केले.'दुष्काळी परिस्थितीत पाणी, चारा व शेतकऱ्यांना मदत या बाबींना प्राधान्य देऊन सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे.'- अर्चना तांबे, प्रांत अधिकारी आंबेगाव-जुन्नर विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.