कोरोनाशी लढण्यासाठी अमोल कोल्हे यांनी सुचविली ही योजना 

कोरेगाव भीमा (पुणे) : ""लॉकडाउन दीर्घकाळ वाढवणे आपल्या अर्थव्यवस्थेला, उद्योगांना, कामगार, नोकरदार आणि जनता यापैकी कुणालाच परवडणारे नाही. त्यामुळे "को एक्‍झिस्टींग विथ कोरोना' अशी योजना केंद्र सरकारने तयार करावी,'' अशी सूचना शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय पथकासमवेत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत केली. कोरोना रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या उपाययोजनांची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने शुक्रवारी (ता. 24) पुणे येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात खासदार, आमदारांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक घेतली. या बैठकीत डॉ. कोल्हे यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ""लॉकडाउन केला, मात्र मास टेस्टिंगही करायलाच हवे. "को एक्‍झिस्टींग विथ कोरोना' प्लॅन तयार करून प्रथम "ग्रीन झोन'मध्ये त्याची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करावी. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ऑरेंज आणि "रेड झोन'मध्ये ही योजना राबवावी. परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या गावी परतण्यासाठी विशेष रेल्वे गाड्यांचे नियोजन करण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मागणी मान्य करावी.'' इटलीसारख्या देशात एकाच वेळी अनेक रुग्णालयात कोरोना रुग्णावर उपचार केल्याने कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होऊन परिस्थिती गंभीर बनली. त्यासाठी एका रुग्णालयाची खाटांची क्षमता संपेपर्यंत दुसऱ्या रुग्णालयात कोरोनाचा रुग्ण दाखलच करू नये.

- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार

