ST Bus : नियोजन कोलमडले! चाळीस हजार प्रवाशांसाठी ४० जादा बस. प्रवाशांना ताटकळत उभे राहण्याची वेळ

पुणे - उन्हाळी सुट्ट्यांच्या हंगामामुळे परगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढल्याने पुणे विभागात दररोज तब्बल ४० हजार अतिरिक्त प्रवाशांची भर पडली आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) प्रशासनाने या वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी दररोज अवघ्या ४० जादा बसची तरतूद केली. त्यामुळे प्रवाशांवर ताटकळत उभे राहण्याची वेळ आली..स्वारगेट, वाकडेवाडी आणि पुणे स्टेशन या प्रमुख बसस्थानकांवर सुट्ट्यांमुळे प्रवाशांची मोठी झुंबड उडत आहे. एरवी पुणे विभागातील एसटीच्या ९३७ बसमधून दररोज सुमारे एक लाख ६० हजार प्रवासी प्रवास करतात. त्यात आता सुट्ट्यांच्या हंगामामुळे आणखी ४० हजार प्रवाशांची भर पडली..पुण्याहून मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, सातारा, सोलापूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे काही ठराविक मार्गांवरील गाड्या वाढविल्या असल्याचे एसटी प्रशासनाने सांगितले. मात्र, प्रवाशांची वाढलेली संख्या आणि गाड्यांचा पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे गैरसोय होत असून नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले.तसेच, स्वारगेट स्थानकात बाकड्यांची दुरवस्था व कमतरता आहे. त्यामुळे प्रवाशांना नाइलाजाने स्थानकाबाहेर उभे रहावे लागत आहे. वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता एसटी प्रशासनाने बसेसच्या संख्येत वाढ करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे..एसटीची पुणे विभागीय आकडेवारीदररोजचे प्रवासी - १,६०,०००दररोजची बस संख्या - ९३७प्रवासी संख्येतील वाढ - ४०,०००बस संख्येतील वाढ - ४०चौकशी खिडकीवर विचारपूस केली तर कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. कोणती गाडी कधी आणि कोणत्या फलाटावर येणार, याची साधी घोषणा नीट होत नाही. एखादी गाडी फलाटावर आली तर प्रवाशांची झुंबड उडते. अशा या जीवघेण्या गर्दीत महिला आणि वयोवृद्धांनी एसटीत चढायचे तरी कसे?- सुवर्णा काळे, प्रवासी.प्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून गाड्यांचे नियोजन केले जात आहे. उपलब्ध सर्व एसटी गाड्या अधिकाधिक प्रवासी सेवेत धावतील, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. गर्दीच्या मार्गावर जास्त गाड्या सोडण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, एसटी विभाग, पुणेगावी जाण्यासाठी लहान मुलांना घेऊन दोन तासांपासून बसची वाट पाहत उभा आहे. एसटी प्रशासनाला उन्हाळी सुट्ट्यांमधील गर्दीचा अंदाज आधीच यायला हवा होता. प्रवाशांची संख्या वाढत असताना मोजक्याच जादा गाड्या सोडणे म्हणजे सहनशीलतेचा अंत पाहण्यासारखे आहे.- प्रमोद कदम, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.