Vidhan Sabha 2019 : प्लॅस्टिकबंदीचा आणि इच्छुकांकडून आचारसंहितेचा भंग

विधानसभा 2019

पिंपरी - विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पालनासाठी महापालिकेतर्फे पदाधिकाऱ्यांच्या नावांचे शहरातील फलक झाकले जात आहेत. मात्र, त्यासाठी प्लॅस्टिक कागदाचा वापर केला जात आहे. दुसरीकडे निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांचे फलक, राजकीय पक्षांचे चिन्ह, नाव, ध्वज वाहने व पथदिव्यांच्या खांबांवर झळकत आहेत. त्यामुळे इच्छुकांकडून आचारसंहितेचा आणि महापालिकेकडून नियमांचा अर्थात कायद्याचा भंग होत असल्याचे चित्र रविवारी (ता. २२) आढळले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शनिवारपासून (ता. २१) लागू झाली. त्यानंतर लगेचच शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी सरकारी व निमसरकारी वाहने आपापल्या आस्थापनांकडे जमा केली. त्यावरील फलक झाकून ठेवण्यात आले; तसेच नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने दर्शविणारे, राजकीय पक्ष व संघटनांचे फलक झाकण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी प्लॅस्टिक कागदाचा वापर केला जात असल्याचे रविवारी आढळले. एकीकडे निवडणूक आयोगाने प्लॅस्किटचा वापर न करण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना केलेले आहे. शिवाय केंद्र सरकारने महात्मा गांधी जयंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्लॅस्टिक व कॅरिबॅग बंदीचे आवाहन केले आहे. त्यांचा वापर करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे किमान पाच हजार रुपये दंड आकारण्याची कारवाई सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून जनजागृती सुरू आहे. तरीही महापालिकेतर्फेच पदाधिकाऱ्यांचे फलक झाकण्यासाठी प्लॅस्टिक कागदाचा वापर केला जात आहे. इच्छुकांचे फलक ‘जैसे-थे’

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी अर्थात एक महिना अगोदरपासूनच इच्छुकांकडून शहरात फलकयुद्ध सुरू आहे. यात पिंपरी, चिंचवड व भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील इच्छुकांचा समावेश आहे. त्यासाठी लावलेले मोठ-मोठे होर्डिंग आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काढण्यात आले. मात्र, पथदिव्यांच्या खांबावर लावलेले फलक आणि रिक्षांसह अन्य वाहनांवर चिकटवलेले जाहिरात फलक कायम आहेत. त्यावर ‘निर्धार विकासाचा, विश्‍वास विजयाचा’, ‘आपला कामाचा माणूस’, ‘आपला हक्काचा माणूस’, ‘आमचं ठरलंय...’, ‘मतदारांचं ठरलंय...च आमदार होणार’ असे मजकूर आहेत. राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे, पक्षांची चिन्हे, ध्वज, नावे आदींचा समावेश आहे. कार्यवाही सुरू

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शहरातील राजकीय पक्षांचे, पदाधिकाऱ्यांचे फलक काढण्याचे किंवा झाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकेची आठही क्षेत्रीय कार्यालये व आकाशचिन्ह परवाना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, असे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

