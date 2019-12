प्लॅस्टिक वापराच्या दंडाची तोतयांकडून शहरात वसुली

पिंपरी - ‘प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी महापालिकेने मार्च २०१८ पासून सुरू केली आहे. तरीही व्यापारी व नागरिक कॅरिबॅग व बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर करीत आहेत. त्यांच्यावर महापालिका दंडात्मक कारवाई करीत आहे. मात्र, अशी कारवाई तोतया अधिकारी व कर्मचारीही करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा संशयित व्यक्ती आढळल्यास महापालिकेशी संपर्क साधावा’’, असे आवाहन महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी केले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्लॅस्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवणुकीवर बंदी आहे. त्यानुसार महापालिकेने २३ मार्च २०१८ पासून शहरात प्लॅस्टिक बंदी जाहीर केली. मात्र, काही ठिकाणी पालिकेचा कर्मचारी वा अधिकारी नसलेले व्यक्ती (तोतया) दुकानदारांकडून प्लॅस्टिकबंदी संदर्भात दंड आकारत आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व नागरिक, खासगी आस्थापना, दुकाने व औद्योगिक आस्थापना यांनी सावधगिरी बाळगावी. संबंधित कर्मचारी हे पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी असल्याची खातरजमा करावी. आवश्‍यकता वाटल्यास त्यांचे ओळखपत्र तपासावे, दंडाची रक्‍कम भरल्यानंतर अधिकृतपणे पावती घ्यावी. कारवाई करणारी व्यक्ती तोतया असल्याचे आढळून आल्यास ९९२२५०१११८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन रॉय यांनी केले.

