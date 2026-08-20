पुन्हा प्लॅस्टीक फुले बाजारात

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सोलापूर : शहरातील विजयपूर रस्त्यावर विक्रीसाठी आलेली प्लास्टिक फुलांची तोरणे.
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पर्यावरणाला घातक प्लास्टिक फुलांचा बाजार
गौरी-गणपतीच्या पार्श्वभूमीवर परराज्यातील विक्रेते दाखल; बंदीची घोषणा हवेतच
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० : पर्यावरणासाठी घातक असलेल्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या माळा व फुलांची विक्री सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पुन्हा सुरू झाली आहे. गौरी-गणपतीचे वेध लागल्याने परराज्यातील विक्रेत्यांनी शहरात बस्तान मांडले असून, प्लास्टिकच्या कुंड्यांच्या आड प्लास्टिक फुलांच्या माळांची विक्री केली जात आहे. प्लास्टिकच्या फुलांची विक्री व वापरामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असतानाही त्यावर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
मागील काही वर्षांपासून परराज्यातील विक्रेते प्लास्टिक फुलांच्या माळांची विक्री करत आहेत. यंदा झेंडू, गुलाब आदी फुलांच्या प्लास्टिकपासून तयार केलेल्या माळांसोबत प्लास्टिकच्या फुलांचे तोरणही विक्रीस आणले आहे. अनेकजण या माळा खऱ्याखुऱ्या फुलांप्रमाणे धार्मिक कार्यक्रमांत वापरतात. मात्र, हे प्लास्टिक विघटनशील आहे की नाही, याची माहिती विक्रेता व ग्राहक या दोघांनाही नसते. त्यामुळे प्लास्टिकच्या फुलांचा वापर पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मागील वर्षी ‘सकाळ’ने हा प्रश्न मांडल्यानंतर त्याची दखल मंत्री पंकजा मुंडे व राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घेतली होती. फूल उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी या विक्रीवर बंदी घालण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हे विक्रेते पुन्हा शहरात दाखल झाले आहेत.
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कोट
प्लास्टिकचा हार वापरणे चुकीचे आहे. कायद्याने बंदी असतानाही हा प्रकार सुरू आहे. कोणीतरी तक्रार करून गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही डोळसपणे या वस्तूंचा वापर थांबवायला हवा.
- मीना मोकाटे, पर्यावरण अभ्यासक, होटगी रोड, सोलापूर
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