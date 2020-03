कर्वे रस्त्याची खड्ड्यांमुळे दुर्दशा

कोथरूड - कर्वे रस्ता व पौड रस्ता येथे पडलेल्या खड्ड्यांच्या व चेंबरच्या दुरुस्तीकडे आणि पर्यायी रस्ता तयार करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. त्यामुळे तातडीने या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत व पर्यायी रस्त्याची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी कर्वे रस्ता सुरक्षा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पौड रस्ता उड्डाण पुलाच्या सुरुवातीला ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. पुलावरील डांबरीकरण निघाले आहे. दुभाजक म्हणून लावण्यात आलेले प्लॅस्टिकचे खांब निघाल्याने तेथील लोखंडी बोल्ट रस्त्याच्या वर आले आहेत. उड्डाण पुलाखाली लावलेले पेव्हिंग ब्लॉक ढिले झाले आहेत. काही ठिकाणी ब्लॉक खचलेले आहेत. त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे असल्याचे मत समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले. समितीचे सदस्य शिवाजी शेळके म्हणाले की, नळस्टॉप चौकात चेंबरचे झाकण पुन्हा खचले आहे. दोन दिवसांपूर्वी या झाकणाची दुरुस्ती केली होती. मात्र, दुरुस्ती व्यवस्थित न केल्यामुळेच हे घडले आहे. महापालिकेने व्यवस्थित लक्ष घालून रस्तादुरुस्तीची कामे केली पाहिजेत. राम बोरकर म्हणाले की, कर्वे रस्ता व पौड रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ते मोकळे करणे आवश्‍यक आहे. शिवणे ते खराडी हा नदीपात्रातील रस्ता तातडीने करण्याऐवजी काही लोकांचे हित जोपासण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत.

Web Title: The plight of the Karve road pits