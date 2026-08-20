पुणे

निगडी प्राधिकरणात ‘प्लॅगेथॉन’ स्वच्छता मोहीम

निगडी प्राधिकरणात ‘प्लॅगेथॉन’ स्वच्छता मोहीम
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पिंपरी, ता. १९ : निगडी प्राधिकरणातील गणेश तलाव परिसर व वीर सावरकर उद्यान येथे ‘प्लॅगेथॉन’ (जॉगिंग किंवा चालताना वाटेतील कचरा संकलन करणे) ही स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि आर्मी पब्लिक स्कूल, देहूरोड यांच्यातर्फे हा उपक्रम राबवला.
उपमहापौर शर्मिला बाबर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या उपक्रमाला विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मोहिमेदरम्यान सुमारे ३५० किलो प्लॅस्टिक कचरा संकलित करण्यात आला. उपमहापौर बाबर यांनीही मोहिमेत सहभाग घेतला. प्रारंभी ‘माझी वसुंधरा’ची शपथ देण्यात आली. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे आणि कचरा विलगीकरणाचे महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्यात आली. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२६’च्या पार्श्वभूमीवर ओला, सुका, घातक व विशेष काळजीच्या कचऱ्याचे स्वतंत्र विलगीकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

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