बारामती - विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या प्रेरणास्थळाच्या उद्घाटनासाठी नियोजित असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बारामती दौरा तूर्तास रद्द झाला आहे. येत्या १२ डिसेंबर रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते या प्रेरणास्थळाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. स्वताः शरद पवार यांनी बारामतीत शुक्रवारी (ता. 20) या बाबत दिली. त्यामुळे मोदी आणि पवार एकाच व्यासपीठावर येणार असल्याच्या चर्चांना सध्या पूर्णविराम मिळाला आहे..विद्या प्रतिष्ठानच्या संकुलात प्रेरणा देणाऱ्या महापुरुषांच्या विचारांचा आणि कार्याचा परिचय करून देणारे प्रेरणास्थळ उभारण्यात आले आहे. या वास्तूमध्ये भगवान गौतम बुद्ध यांचा पुतळा उभारण्यात आला असून, त्यासह विविध महापुरुषांच्या कार्याची माहिती देण्यात येणार आहे. या प्रेरणास्थळाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी शरद पवार यांनी स्वतः मोदी यांना बारामतीत येण्याचे निमंत्रण दिले होते..यापूर्वी ३ नोव्हेंबर रोजी मोदी यांचा दौरा नियोजित होता. मात्र, विविध कारणांमुळे तो पुढे ढकलून १६ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यान, शरद पवार यांची प्रकृती ठीक नसल्याने हा दौराही पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर नव्या तारखेबाबत उत्सुकता होती.याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी मोदी यांचा दौरा तूर्तास रद्द झाल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.