Pune: पाच हजार नागरिकांचे घराचे स्वप्न प्रतीक्षेत; दहा हजारांपेक्षा जास्त अर्ज; घरांची संख्या मर्यादितच

पुणे: शहरातील अल्पउत्पन्न घटकातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळवून देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पुणे महापालिकेकडे १० हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महापालिकेकडून सध्या केवळ पाच हजार घरांची बांधणी प्रस्तावित असल्याने उर्वरित पाच हजारांहून अधिक अर्जदारांचे घराचे स्वप्न सध्यातरी प्रतीक्षा यादीत अडकले आहे..केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत महापालिका प्रशासनाने वडगाव बुद्रुक, खराडी आणि हडपसर यांसह विविध भागांत गृहप्रकल्प उभारले आहेत. यापूर्वी अडीच हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप वरून करण्यात आले आहे. वाढत्या मागणीचा विचार करून महापालिकेने नव्या टप्प्यात पाच हजार घरे उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू केली. परंतु, या घरांसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या उपलब्ध घरांच्या तुलनेत दुप्पट असल्याने प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे..Pune Water Issue : पाणी कपातीवर दोन दिवसात निर्णय.शहरातील घरांच्या वाढत्या किमती आणि मर्यादित उत्पन्नामुळे सर्वसामान्य नागरिक या शासकीय योजनेवर अवलंबून आहेत. स्वतःच्या हक्काचा निवारा, मुलांसाठी सुरक्षित व चांगले वातावरण आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ही धडपड सुरू आहे. सध्याच्या पाच हजार घरांचे वाटप झाल्यानंतरही उर्वरित पाच हजार नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील या नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न महापालिका प्रशासन कसा सोडविणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.....तरचं प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारांना संधीपात्र लाभार्थ्यांकडून घरे नाकारल्यासलाभार्थ्यांची घरे रद्द झाल्यासकाही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांची घरे रद्द झाल्यास.Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?."पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून सध्या पाच हजार घरे बांधली जाणार आहेत. तर आत्तापर्यंत १० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे पाच हजारपेक्षा जास्त नागरिक प्रतीक्षा यादीत असणार आहेत."- विलास नवाळी,कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.