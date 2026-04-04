Pune Overhead Cable Action: अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर महापालिकेची धडक कारवाई कायम; इंटरनेट बंद पडल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ नोकरदारांची तारांबळ

पुणे ः शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सच्या विरोधातील महापालिकेने कारवाई सुरु करण्यापूर्वी केबल व्यावसायिकांशी अनेक बैठका घेतल्या होत्या. त्यांना सुधारणा करण्यासाठी काही प्रस्तावही दिले होते. मात्र त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. आता महापालिकेने अनधिकृत केबलवर कारवाई सुरु केल्याने इंटरनेट बंद पडून त्याच थेट फटका 'वर्क फ्रॉम होम' करणाऱ्या नोकरदारांना बसला आहे. पण महापालिकेने यापुढेही कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले..पुणे शहरात हजारो किलोमीटर लांबीपेक्षा जास्त लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत. यातून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. यापूर्वी चार वर्षापूर्वी यासंदर्भातील प्रस्ताव आला होता. पण तो बारगळला. आता पुन्हा एकदा महापालिकेने बेकायदेशीर ओव्हर हेड केबलवर कारवाई सुरु केली आहे. केबल व्यावसायिकांनी महापालिकेला शुल्क भरावे आणि भूमिगत केबल टाकून घ्यावी अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी घेतली आहे.भूमिगत केबल टाकण्यासाठी परवानग्या, खोदाई शुल्क, इतर अटींमुळे खर्च मोठा आहे. पण ओव्हर हेड केबल टाकताना शुल्क भरले जात नाही. या व्यावसायात राजकीय लोक भागीदार असल्याने त्यास अभय मिळत आहे. पण आता प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे कारवाईला वेग आला आहे..दरम्यान महापालिकेने सातारा रस्ता, पुण्याईनगर आणि धनकवडी परिसरात सलग तीन दिवस कारवाई केली. यात दोन ट्रक भरून केबल्स जप्त केल्या आहेत. त्याचा फटका या भागातील इंटरनेट, टीव्ही नेटवर्कला बसला आहे. अनेक कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही वर्क फ्रॉम होम करायला लावत आहे. पण या कारवाईमुळे इंटरनेट सेवा बंद झाल्याने नोकरदारांची तारांबळ उडाली आहे.यासंदर्भात विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ''केबल कंपन्यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी नियमांचे पालन केले नाही. अनेक ठिकाणी केबल्स धोकादायक पद्धतीने टाकल्याने वीज यंत्रणेलाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही कारवाई सुरू केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..''१० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून सुमारे १० हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त अनधिकृत केबल शहरात आहेत. या व्यावसायिकांनी महापालिकेचे कोट्यावधीचे उत्पन्न बुडविले आहे. यापूर्वी त्यांना नोटीस देण्यात आली होती. पण आता कारवाई थांबणार नाही. अनेक ठिकाणी गायरोप वापरला आहे. तो वादळ पावसात तुटला तर नागरिकांचा जीवही जाऊ शकतो. त्यामुळे महापालिका कठोर कारवाई करणार, स्वतःहून केली काढली नाही तर गुन्हे ही दाखल केले जाणार आहेत.''- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका.