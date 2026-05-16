Pune Civic Move:महापालिका कलाग्राम देणार भाड्याने; खर्च परवडत नसल्याने निर्णय

पुणे : पुणे महापालिकेने सिंहगड रस्त्यावर सुमारे साडेतीन एकर मध्ये उभारलेल्या कलाग्राम मध्ये कलाकारांना संधी मिळावी असा उद्देश आहे. पण भाडे निश्चितीस उशीर व कलाग्रामचे व्यवस्थापन नसल्याने तेथे कार्यक्रम होण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे हे कलाग्राम आता खासगी संस्थेला भाडेतत्वावर चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .महापालिकेने पु. ल. देशपांडे उद्यान परिसराच्या बाजूला सुमारे साडेतीन एकरमध्ये 'कलाग्राम' साकारले आहेत. तेथे मुक्तांगण रंगमंच, चित्रकला आणि हस्तकला प्रदर्शन दालने, सभागृह, कलाकृती सादर करण्यासाठी ४२ दुकाने, ८ फूड कोर्ट, नागरिकांना बसण्यासाठी व विरंगुळ्यासाठी जागा आकर्षक प्रकाशयोजना व सुशोभीकरण, कार्यशाळा, स्वच्छतागृह आदीचा यात समावेश आहे. पण तेथे कार्यक्रम होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने महापालिकेला उत्पन्नापेक्षा देखभालीचा खर्चच जास्त करा लागत आहे त्यामुळे होत असल्याने, आता हे कलाग्राम भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी 'एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (ईओआय) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक महिने भाडे निश्चितीअभावी हे कलाग्राम वापराविना पडून होते. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने या कलाग्रामसाठी दिवसाला ४० हजार ९०० रुपयांचे शुल्क निश्चित केले आहे..खाजगीकरणाचा मार्ग का निवडला?महापालिकेला या प्रकल्पातून जेवढे उत्पन्न मिळते, त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक खर्च त्याच्या सुरक्षेवर आणि देखभालीवर करावा लागत आहे. महापालिकेचा हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि या केंद्राचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा, या उद्देशाने हे केंद्र अनुभवी संस्थांना चालविण्यास देण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे..ऑक्रेस्ट्राचा कार्यक्रमकलाग्राम हे शहरातील कालकारांना त्यांच्या कला सादर करता याव यासाठी उभारले आहे. भाडे निश्चित न झाल्याने कलाकरांना येथे कार्यक्रम करण्याची परवानगी मिळत नाही. पण काही महिन्यांपूर्वी एका नगरसेवकाच्या वाढदिवसानिमित्त लावणीच्या नावाखाली ऑकेस्ट्राचा कार्यक्रम आयोजित केला होता..''कलाग्राम येथे अनेक कार्यक्रम घेण्याची क्षमता आहे, पण सध्या येथील व्यवस्था लागलेली नाही. त्यामुळे एखाद्या संस्थेला कलाग्राम चालविण्यास देण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. आलेल्या प्रस्तावामंमध्ये महापालिकेला कार्यक्रमांमधून किती उत्पन्न मिळणार, त्याची टक्केवारी किती असेल, भाडे किती असेल याची अंतिम निर्णय होईल. सध्या याबाबत महापालिकेकडे माहिती उपलब्ध नाही.''- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.