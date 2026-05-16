पुणे

Pune Civic Move:महापालिका कलाग्राम देणार भाड्याने; खर्च परवडत नसल्याने निर्णय

साडेतीन एकरांवर उभारलेले कलाग्राम वापराअभावी व देखभालखर्चामुळे तोट्यात; महापालिकेचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
Cultural Asset for Rent: PMC Opens EOI for 3.5-Acre Kalagram Project

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेने सिंहगड रस्त्यावर सुमारे साडेतीन एकर मध्ये उभारलेल्या कलाग्राम मध्ये कलाकारांना संधी मिळावी असा उद्देश आहे. पण भाडे निश्‍चितीस उशीर व कलाग्रामचे व्यवस्थापन नसल्याने तेथे कार्यक्रम होण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे हे कलाग्राम आता खासगी संस्थेला भाडेतत्वावर चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

