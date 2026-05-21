Pashan Lake Suspension Rollback: पाषाण तलाव प्रकरणासह पाच अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे; विभागीय चौकशी रद्द करून केवळ बदलीवर समाधान

पुणे : पुणे महापालिकेने प्रशासकीय बदल्या करून आयुक्तांनी खांदेपालट केली आहे. दुसरीकडे पाषाण तलावातील हजारो माशांच्या मृत्यूप्रकरणी निलंबित केलेल्या दोन अभियंत्यांसह आरोग्य निरीक्षकांचे निलंबन केले होते. तसेच सेवक वर्ग विभागात नियमांचे उल्लंघन केलेल्या अधीक्षकांचे निलंबन मागे घेतले आहे. विशेष म्हणजे या सर्वांची विभागीय चौकशी रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन केवळ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. .पाषाण तलावात दूषित पाण्यामुळे हजारो माशांचा मृत्यू झाला होता. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पाषाण तलावाला भेट दिल्यानंतर त्यांना अधिकारी सांगत असलेली माहिती आणि खरी स्थिती यात फरक असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आयुक्तांनी कार्यकारी अभियंता अजयकुमार वायसे, अनिलकुमार कडू, विभागीय आरोग्य निरीक्षक विजय भोईल, आरोग्य निरीक्षक विनायक चोपडे यांचे १० एप्रिल रोजी निलंबन केले होते. याप्रकरणात एकाच दिवशी चौघांचे निलंबन केल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली होती. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते..तसेच सामान्य प्रशासन विभागात लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा नियुक्ती प्रकरण समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर न करता थेट प्रशासकीय मान्यतेसाठी ठेवले होते. यात अनियमितता दिसून आल्याने अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी अधीक्षक (प्रभारी प्रशासन अधिकारी) योगिता जायभाय यांचे निलंबन केले होते. त्यांचीही विभागीय चौकशी लावण्यात आली होती..महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी कामात त्रुटी ठेवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करत असल्याने प्रशासनात योग्य पद्धतीने काम करण्याचा संदेश गेला होता. अनेकांनी या कारवाईची धास्ती घेतली होती. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घ्यावे यासाठी काही जणांनी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर या पाचही जणांची विभागीय चौकशी रद्द करून त्यांचे निलंबन मागे घेतले आहे. दरम्यान जायभाय यांचे निलंबन रद्द केले असले तरी त्यांची सामान्य प्रशासन विभागातून औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे.