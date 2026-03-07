Pune News: पुण्यातील उड्डाणपूल कार्यक्रमात प्रशासनाची घोडचूक! चूक दुरुस्त करण्यासाठी उभारलेल्या पुलाचे नावच चुकवलं; प्रकरण काय?

पुणे

Pune flyover name: पुण्यात उभारलेल्या आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक उड्डाण पुलाचे नाव प्रशासनाने चुकविले आहे. ‘आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक’ ऐवजी ‘पुणे विद्यापीठ चौक’ उल्लेख केला आहे.
पुणे, ता. ७ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे लोकार्पण रविवारी (ता. ८) होत असले तरी कार्यक्रमाच्या अधिकृत पत्रिकेत चौकाचे नाव चुकीचे नमूद झाल्याने लक्ष वेधले गेले आहे. या चौकाचे नाव आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक असे असताना पत्रिकेत मात्र पुणे विद्यापीठ चौक असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

