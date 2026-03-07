Pune News: पुण्यातील उड्डाणपूल कार्यक्रमात प्रशासनाची घोडचूक! चूक दुरुस्त करण्यासाठी उभारलेल्या पुलाचे नावच चुकवलं; प्रकरण काय?

पुणे, ता. ७ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे लोकार्पण रविवारी (ता. ८) होत असले तरी कार्यक्रमाच्या अधिकृत पत्रिकेत चौकाचे नाव चुकीचे नमूद झाल्याने लक्ष वेधले गेले आहे. या चौकाचे नाव आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक असे असताना पत्रिकेत मात्र पुणे विद्यापीठ चौक असा उल्लेख करण्यात आला आहे. .केबिनमध्ये बसून ‘विकास कामांचे’ नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वस्तुस्थितीपासून नाळ कशी तुटली आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. वाहनांची सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या या चौकातील उड्डाणपूल कायमच चर्चेत राहिला आहे. पहिला उभारण्यात आलेला उड्डाण पूल चुकीचा असल्याचे त्याचा वापर करताना लक्षात आले. त्यामुळे तो पाडून नवा पूल उभारण्यात आला. त्याला झालेला विलंब हाही कायमच चर्चेचा आणि प्रसारमाध्यमांत चर्चेचा विषय ठरला आहे. .Motor vehicle tax: जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास मोठी करसवलत मिळणार! महायुती सरकारची मोठी घोषणा; प्रदूषण करणारी वाहने बंद करणार.या उड्डाण पुलाच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाचे नियोजन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार असल्याचे पत्रिकेत नमूद आहे. तसेच याशिवाय कार्यक्रमाला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, तसेच विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपसभापती अण्णा बनसोडे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे आदी उपस्थित राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. .विविध लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती अपेक्षित असल्याचे पत्रिकेत म्हटले आहे. मात्र या अधिकृत कार्यक्रम पत्रिकेत चौकाचा उल्लेख ‘‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक’’ असा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात या चौकाचे नामकरण आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक असे करण्यात आले असून, अधिकृत नोंदींमध्येही हेच नाव आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत चुकीचे नाव छापले गेल्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील प्रमुख आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या चौकांपैकी हा एक चौक आहे. अशा महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या पत्रिकेतच चौकाचे अधिकृत नाव न वापरल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे..आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज कोण ?स्थानकवासी जैन समाजात आचार्य आनंद ऋषी यांचे मानाचे स्थान आहे. ते मूळचे नगर जिल्ह्यातील होते. महाराष्ट्रातील संत परंपरेचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. त्यावर त्यांची व्याख्यानेही गाजलेली आहेत. त्यांचे महानिर्वाण झाले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही त्यांची दखल घेतली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.