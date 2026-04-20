Pune Water Cut News: पुण्यात गुरुवारी २४ तास पाणीपुरवठा बंद; बहुतांश भागात शुक्रवारीही उशिरा व कमी दाबाने पाणी

पुणे : एकीकडे पाणी कपात सुरू होण्याची शक्यता असताना आत दुसरीकडे विविध जलकेंद्रांमधील विद्युत आणि स्थापत्यविषयक तातडीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी गुरुवारी (ता. २३) शहराच्या बहुतांश भागाचा पाणीपुरवठा बंद असणार आहे. शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल असे पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे सांगितले आहे..पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र (नवीन व जुने), वडगाव, लष्कर, वारजे, चांदणी चौक, गांधी भवन, होळकर आणि भामा आसखेड या सर्व प्रमुख जलकेंद्रांमधील दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. बुधवारी (ता. २२) मध्यरात्री १२ वाजेपासून ते गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत अशा पूर्ण २४ तासांच्या कालावधीसाठी हा पाणीपुरवठा बंद राहील..पाणीपुरवठा बंद असणारे प्रमुख भाग:पर्वती जलकेंद्र (एमएलआर/एलएलआर/एचएसआर टाकी): सर्व पेठा, दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, लोकमान्य नगर, डेक्कन, शिवाजीनगर, स्वारगेट, सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, महर्षीनगर, गंगाधाम, अप्पर इंदिरानगर, कोंढवा खुर्द, कात्रजचा काही भाग.वडगाव जलकेंद्र: हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रुक.लष्कर जलकेंद्र व पंपिंग: खराडी गावठाण, चंदननगर, खराडी बायपास, सोलापूर रोडवरील सर्व भाग, हडपसर गावठाण, मांजरी, मुंढवा, केशवनगर, ताडीवाला रोड, कोरेगाव पार्क.वारजे जलकेंद्र (चांदणी चौक/गांधी भवन): कोथरूड (संपूर्ण भाग), वारजे, बावधन, पाषाण, सूस रोड, बाणेर, बालेवाडी, भूगाव रोड परिसर, कर्वेनगर, कर्वे रोड.भामा आसखेड: लोहगाव, वाघोली (काही भाग), धानोरी, विश्रांतवाडी, विमाननगर, कल्याणीनगर, येरवडा.इतर भाग: चतु:श्रुंगी टाकी परिसर, औंध, बोपोडी, पाषाण, चव्हाळनगर, सुतारवाडी इत्यादी..शुक्रवारीही परिणामगुरुवारी दिवसभर दुरुस्तीची कामे चालणार असल्याने शुक्रवारी (ता.२४) सकाळी शहराचा पाणीपुरवठा नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, जलवाहिन्यांमधील हवेच्या दाबामुळे पाणी कमी दाबाने येईल. त्यामुळे नागरिकांनी गुरुवारी लागणारे पाणी आधीच साठवून ठेवावे आणि महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी केले आहे.