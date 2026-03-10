पुणे

Pune Budget: पुणेकरांसाठी मनपाचा भन्नाट उपक्रम! 'क्यूआर' स्कॅन करा अन् विकासकामे सुचवा

Scan QR Code to Suggest Development Works for Your Locality: पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळासह समाजमाध्यमांवर क्यूआर कोड उपलब्ध आहे. हा क्युरआर कोड स्कॅन करून नागरिकांना सूचना नोंदविता येतील.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात पुणेकरांना थेट सहभाग घेता येणार आहे. शहराच्या विकासात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महापालिकेने 'माझे पुणे, माझा अर्थसंकल्प’, हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

