Pune Traffic: पुण्यातील वाहतुकीसंबंधी मोठा निर्णय! पावसाळ्यापूर्वी तीन पुलांचं काम होणार पूर्ण; 'या' रस्त्यांचंही झालं नियोजन

Pune Municipal Commissioner presents budget focusing on flyovers, river bridges: पुढील आर्थिक वर्षामध्ये मुंढवा चौकातील उड्डाणपूल, शिवणे नांदेड सिटी नदीवरील पूल, चांदणी चौक ते भुगाव उड्डाणपुलाचे काम होणार आहे.
Pune Marathi News: पुणे शहरातील वाहतूक नियोजन व प्रकल्पासाठी तब्बल ७४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. शहरातील महत्त्वाचे रस्ते दुरुस्ती करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे, तसेच उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, रेल्वे पुलांचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले आहे.

