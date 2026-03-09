Pune Traffic: पुण्यातील वाहतुकीसंबंधी मोठा निर्णय! पावसाळ्यापूर्वी तीन पुलांचं काम होणार पूर्ण; 'या' रस्त्यांचंही झालं नियोजन

Pune Marathi News: पुणे शहरातील वाहतूक नियोजन व प्रकल्पासाठी तब्बल ७४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. शहरातील महत्त्वाचे रस्ते दुरुस्ती करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे, तसेच उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, रेल्वे पुलांचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले आहे..महत्त्वाची बाब म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी पुणे शहरातील तीन पुलांचे काम पूर्ण होणार आहे. तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पे अँड पार्कची सोय करण्यात येणार आहे. घोरपडी रेल्वे पूल, आगाखान नदीवरील पूल, सनसिटी कर्वेनगर नदीवरील पूल पूर्ण करण्याचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले आहे..Investment Plans: महिलांना भविष्यात आर्थिक टेन्शन नको? मग या 7 ठिकाणी गुंतवणूक केली तर तयार होईल मोठा फंड.तसेच शास्त्रीनगर उड्डाणपूल, बिंदू माधव ठाकरे चौक उड्डाणपूल, सेनापती बापट चौक उड्डाणपूल येत्या दोन वर्षात पूर्ण होणार आहेत. पुढील वर्षामध्ये मुंढवा चौकातील उड्डाणपूल, शिवणे नांदेड सिटी नदीवरील पूल, चांदणी चौक ते भुगाव उड्डाणपूल व रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प, साखर संकुल रेल्वे उड्डाणपूल, खडकी येथील रेल्वे भुयारी मार्ग; या प्रकल्पचे नियोजन करण्यात आले आहे..Thanks, Pondatti! माझा चांगला-वाईट काळ तू पाहिलास, माझ्या मागे खंबीरपणे उभी राहिलीस; Sanju Samson चं पत्नीसाठी भावनिक पत्र....प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पसोबत कोथरूड बसडेपो चौक, आंबेडकर चौक (वारजे), दांडेकर पूल चौक या ठिकाणी मेट्रोसोबतच उड्डाणपुलाचे एकत्रित नियोजन करण्यात आलेले असून मेट्रो स्टेशन जवळ नागरिकांना पार्किंग व्यवस्था करण्यासाठी सुमारे ३० ठिकाणी अॅमिनिटी स्पेस उपलब्ध करून पार्किंग मिळणार आहे. पुणे शहराच्या विकास आराखड्यातील चार बोगद्यांपैकी पाषाण (पंचवटी) ते कोथरूड (सुतारदरा) व हिंगणे (खू.) ते तळजाई चौक या दोन बोगद्यांचं काम होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.