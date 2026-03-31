Pune News : पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत ५ हजार ३२६ कोटी; मिळकतकरातून २,९८५ कोटी, तर बांधकाम करातून २,३४१ कोटी

पुणे - महापालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या मिळकत कर विभागाने यंदा २ हजार ९८५ कोटी ३७ लाख रुपये, तर बांधकाम विभागाने २ हजार ३४१ कोटी रुपये असे दोन्ही विभागांनी मिळून सुमारे ५ हजार ३२६ कोटी रुपयांचा महसुल मिळवीत महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये भर घातली आहे..मिळकतकर विभागाला अंदाजपत्रकानुसार उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठता आले नाही, मात्र अभय योजनेमुळे किमान उद्दिष्टाजवळ पोहोचण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे मागील वर्षीपेक्षा यंदा मिळकत कर विभागाला सहाशे कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळाला आहे.महापालिकेच्या मिळकतकर, बांधकाम विभागासह विविध विभागांकडून महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये अधिकाधिक महसूल वाढीस प्रोत्साहन दिले जाते. त्यानुसार, मिळकतकर विभागाकडून अधिकाधिक मिळकतकर जमा होण्यासाठी विशेष पथकांसह विविध योजना राबविण्यात आल्या. विशेषतः अभय योजनेमुळे मिळकत कर विभागाला काही प्रमाणात फायदा होण्यास मदत झाली आहे..यंदाही सोमवार वगळता दोन ते तीन दिवस लागोपाठ सुट्ट्या आल्याने मिळकतकर भरताना नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता होती. मात्र महापालिकेने साप्ताहिक व सार्वजनिक सुट्टीच्या कालावधीत ग्राहक सुविधा केंद्रे सुरू ठेवण्यावर भर दिला. मिळकत कर भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठीही मिळकत कर विभागाने पुरेशी खबरदारी घेत आवश्यक उपाययोजना केल्या होत्या..मिळकतकर विभागाने अंदाजपत्रकानुसार ३ हजार २५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र संबंधित विभागाला उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता आले नाही. मिळकत कर विभागाने २ हजार ९८५ कोटी ६७ लाख रुपयांचा महसुल मिळविला आहे. विशेषतः मिळकत कराची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असणाऱ्यांना अभय योजनेद्वारे थकीत कर भरण्यासाठी विभागाने दिलासा दिला होता. त्यास दोनदा मुदतवाढही देण्यात आली होती. त्यामुळे अभय योजनेच्या माध्यमातून मिळकत कर विभागाला ९५४ कोटी ७८ लाख रुपये प्राप्त झाले. तरीही, विभागास अंदाजपत्रकानुसारच उद्दीष्ट गाठता आलेले नाही..बांधकाम विभागाला मिळाले २ हजार ३४१ कोटी रुपयेबांधकाम विभागाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रकानुसार २ हजार ८५३ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र जमीन मोजणीच्या अडचणीमुळे बांधकाम विभागाला महसुलाचा फटका बसल्याने उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता आले नाही. बांधकाम विभागाने यंदा बांधकाम परवानगीपोटी २ हजार ३४१ कोटी ८४ लाख रुपये इतका महसुल मिळविला. मार्च २०२६ या एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये बांधकाम विभागाने तब्बल ५८८ कोटी ८२ लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळविले..'बांधकाम विभागाकडून बांधकाम परवानगीपोटी यंदा २ हजार ३४२ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले आहे. जमीन मोजणीच्या विषयामुळे यंदा महसुलास फटका बसला असला तरीही, मार्च महिन्यात ५८८ कोटी रुपयांचा महसुल विभागाने मिळविला आहे.'- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, महापालिका..'मिळकत कर विभागाने यंदा २ हजार ९८५ कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये अभय योजनेद्वारे ९५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.'- रवी पवार, प्रमुख, मिळकत कर आकारणी विभाग, महापालिका.