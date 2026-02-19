पुणे

Baner Encrochment : बाणेरमध्ये महापालिकेकडून बेकायदा बांधकामांवर हातोडा; २०,५०० चौरस फुटांचे क्षेत्र हटविले

बाणेरमधील सर्व्हे क्रमांक ५१ व ५२ येथील बाणेर-सूस रस्त्यावरील बीडीपी झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा.
सकाळ वृत्तसेवा
बालेवाडी - बाणेरमधील सर्व्हे क्रमांक ५१ व ५२ येथील बाणेर-सूस रस्त्यावरील बीडीपी झोनमधील, तसेच इमारतीचे फ्रंट व साइड मार्जिनमधील अनधिकृत हॉटेल, पत्रा शेड व पक्क्या स्वरूपाच्या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन ३ यांच्यामार्फत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कारवाई करण्यात आली.

