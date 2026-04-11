Illegal Construction : उंड्री, औताडे हांडेवाडी मधील रेडिमिक्स प्रकल्पामधील अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचा हातोडा

उंड्री - रेडिमिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर पुणे महापालिकेकडून शुक्रवारी कारवाई करण्यात आली. बांधकाम विकास विभाग, झोन-१च्या वतीने ही मोहीम राबविण्यात आली असून, सुमारे २७,३०० चौरस फूट क्षेत्रावरील नियमबाह्य बांधकामे पाडण्यात आली..खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान येथील रहिवाश्यांच्या आरएमसी प्लांटमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा अक्षरशः पाढाच वाचला होता. भागातील पाणी टँकर, सिमेंट मिक्सर, डंपर वाहतूक यामुळे येथील रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. या वाहतुकीने येथील अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून राजरोजपणे अहोरात्र हि धोकादायक वाहतूक सुरु असते. येथील आरएमसी प्लांटमुळे हवेतील सिमेंटचे प्रमाण धोकादायकपणे वाढत आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.अशी वस्तुस्थिती नागरिकांनी खासदार सुळे यांच्यासमोर मांडली होती..यावर मार्ग काढण्यासाठी खासदार सुळे यांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून कारवाई करण्यास सांगितले होती. आयुक्तांकडून एक मे पूर्वी कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. या कारवाईला आता सुरवात झाली आहे. येथील आरएमसीचे प्लँटचे अनधिकृत शेड, स्ट्रक्चर्स, यंत्रसामग्रीसाठी उभारलेली बांधकामे तसेच परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेले विविध घटक हटविण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकल्पांनी आवश्यक परवानग्या न घेता काम सुरू ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आली..यावेळी एकूण ७ RMC प्लांट्सवर कारवाई करण्यात आली.संबंधित प्रकल्पांविरुद्ध पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) तसेच महावितरण (MSEB) यांना कळविण्यात आले आहे. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. स्थानिक प्रशासन व पोलीस यंत्रणांच्या सहकार्याने ही कारवाई सुरळीत पार पडली..अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे आणि कार्यकारी अभियंता सुरेश साखळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे व राहुल सोरटे, तसेच कनिष्ठ अभियंता ऋतुजा चिलकेवार, राजेंद्र फुंडे, सागर शिंदे व किरण आहिरराव यांच्या पथकाने ही मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ (बिगारी) तसेच दोन जेसीबी यंत्रांचा वापर करण्यात आला.संदीप शिंदे (उपअभियंता, बांधकाम विभाग): नियमबाह्य RMC (रेडिमिक्स काँक्रीट) प्लांट व बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करून ते पाडण्यात येतील. परवानगीशिवाय प्रकल्प चालविणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. RMC प्लांट सुरू करण्यापूर्वी पुणे मनपा, MPCB व MSEB यांच्या आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे.