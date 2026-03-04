Pune Latest News: पुण्यात अनधिकृत इमारतींवर हातोडा; वाघोलीत चार ते पाच मजल्यांच्या इमारती जमीनदोस्त

पुणेः लोहगाव वाघोलीमध्ये अनधिकृत इमारती उभ्या राहात असताना महापालिकेने कारवाई केली नाही. पण चार-पाच मजल्याच्या इमारती उभ्या राहिल्यानंतर बुधवारी त्यांच्यावर जॉ कटरने या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमधील सदनिका विकल्या गेल्या आहेत की नाही याबाबत मात्र प्रशासन अंधारात आहे. .पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत अतिक्रमण व बांधकाम निर्मूलन विभागातर्फे लोहगाव, वाघोलीत कारवाई सुरु करण्यात आली. यामध्ये १८ इमारतींना महापालिकेने नोटीस बजावून या सर्व इमारती पाडून टाकल्या. यामध्ये तब्बल ७८ हजार चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळ असलेले बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले आहे. यात काही भाग हा पत्रा शेडचा देखील आहे. त्याचप्रमाणे निको गार्डन परिसरातील रामेश्वर कॅफे, सांबर हॉटेल, गणपती मंदिर चौक येथेही कारवाई करून ६ हजार ५०० चौरस फुटावरील अनधिकृत बांधकाम, शेड काढून टाकण्यात आले..MLA Raju Navghane : सिद्धेश्वर उपसा जलसिंचन योजनेला मान्यता! ४० गावातील ४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार उपआयुक्त सोमनाथ बनकर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. रमेश शेलार यांच्या नियंत्रणाखाली ही कारवाई करण्यात आली. २० मनपा पोलिस, ७० एमएसएफ जवान, १५ जेसीबी, १५ गॅस कटर, १५ ब्रेकर, ३० साहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक, १५ अतिक्रमण निरीक्षक आणि २०० बिगारी सेवक तैनात करण्यात आले होते..NZ beat SA in SF : दक्षिण आफ्रिका 'Chokers'! न्यूझीलंडचा T20 World Cup फायनलमध्ये प्रवेश, फिन'टॅस्टीक' शतक.सामान्य नागरिकांची होते फसवणूकउपनगरांमध्ये अनधिकृत इमारती बांधून त्यातील सदनिका, दुकाने नागरिकांना विकले जातात. पैशाची अडचण असल्याने नागरिक ही इमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे हे तपासत नाहीत. पण ज्यावेळी महापालिकेकडून अशा बहुमजली इमारतींवर कारवाई केली जाते. त्यावेळी सामान्य नागरिकांचे घर तर जातेच पण लाखो रुपयांची फसवणूक होते. त्यांची आयुष्याची पुंजी सदनिकेसोबत जमीनदोस्त होते. यात संबंधित बिल्डरचे काहीही नुकसान होत नाही. पुण्यात असे प्रकार यापूर्वी नऱ्हे, आंबेगाव भागात घडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.