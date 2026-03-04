पुणे

Pune Latest News: पुण्यात अनधिकृत इमारतींवर हातोडा; वाघोलीत चार ते पाच मजल्यांच्या इमारती जमीनदोस्त

Pune PMC Crackdown 18 Unauthorized Buildings Demolished in Lohgaon and Wagholi: पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत अतिक्रमण व बांधकाम निर्मूलन विभागातर्फे लोहगाव, वाघोलीत कारवाई सुरु करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणेः लोहगाव वाघोलीमध्ये अनधिकृत इमारती उभ्या राहात असताना महापालिकेने कारवाई केली नाही. पण चार-पाच मजल्याच्या इमारती उभ्या राहिल्यानंतर बुधवारी त्यांच्यावर जॉ कटरने या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमधील सदनिका विकल्या गेल्या आहेत की नाही याबाबत मात्र प्रशासन अंधारात आहे.

