Manjari Encroachment Crime : मांजरीत पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

मांजरी - अनधिकृत बांधकामे व प्लॉटिंग विरोधी मोहिमेत महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून मांजरी परिसरात धडक कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत ९० हजार चौरस फुटांवरील तब्बल ३८ हजार चौरस फूट नियमबाह्य बांधकामे पाडण्यात आली. महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेतील ही अलीकडील काळातील मोठी कारवाई मानली जात आहे..या कारवाईदरम्यान परवानगीविना उभारण्यात आलेल्या आरसीसी इमारती, स्लॅब, भिंती, कॉलम व अनधिकृत प्लॉटिंग तसेच इतर विविध अनधिकृत बांधकामे यंत्रांच्या सहाय्याने हटविण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर महापालिकेने कठोर भूमिका घेत ही कारवाई केली..शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे तसेच कनिष्ठ अभियंता रमीज फारस, ऋतुजा चिलकेवर व आरेखक जयश्री जोशी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ, जॉ कटर, जेसीबी तसेच इतर यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई केली..'नागरिकांनी अनधिकृत प्लॉटिंगमधील भूखंड तसेच अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांची खरेदी टाळावी. शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई यापुढेही अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे अनधिकृत प्लॉटिंग किंवा बांधकाम निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर महानगरपालिकेमार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल.'- संदीप शिंदे, उप अभियंता, बांधकाम विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.