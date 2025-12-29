PMC Election Nominations : धनकवडी–सहकारनगर कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; ५९ जणांचे नामनिर्देशन अर्ज दाखल!

आंबेगाव/धनकवडी : महानगपालिका सार्वत्रिक निवडणूक नामनिर्देशन अर्ज भरण्यासाठी काही तासांची मुदत उरली असताना धनकवडी- सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयात आज सोमवार (ता. २९) दुपारी तीन वाजेपर्यंत प्रभाग क्रमांक ३६,३७ आणि ३८ मधील साधारण ५९ इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज उत्साहात दाखल केले. यावेळी इच्छुक उमेदवार आपले शक्तिप्रदर्शन करत कार्यालयात दाखल झाले होते..अनेक इच्छुक उमेदवारांना पक्षाकडून एबी फॉर्म अद्याप न मिळाल्याने उद्या शेवटच्या दिवशी फॉर्म देण्याचे कबूल करत आपले अर्ज दाखल केले. इच्छित पक्षांकडून एबी फॉर्म न मिळाल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी दिसून आली. तसेच ज्यांना एबी फॉर्म मिळाले त्यांनी मात्र वाजत गाजत आपले नामनिर्देशन अर्ज दाखल केल्याचे चित्र दिसून आले. महापालिकेतील सर्वात मोठा प्रभाग असलेल्या प्रभाग क्रमांक ३८ मधून भाजप चे अधिकृत उमेदवार संदीप बेलदरे, राणी भोसले यांनी आपले अर्ज दाखल केले. परंतु शिवसेना आणि भाजपा युती जागा वाटपावरून अडलेली चर्चा यामुळे अनेक इच्छुकांवर टांगती तलवार असल्याचे दिसते आहे. अर्ज स्विकृतीकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी सुप्रिया करमरकर, सहायक अधिकारी सुरेखा भणगे, मनीषा भूतकर यांनी काम पाहिले..Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा श्रीगणेशा; उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल.उमेदवारांची सावध भूमिका!काही उमेदवारांनी पक्षाच्या अर्जाबरोबरच अपक्ष अर्ज देखील दाखल करत सावध भूमिका घेतली आहे. जागा वाटपाचा रंगलेला कलगी तुरा उद्या दुपारी तीन वाजेपर्यंत किती रंगणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. त्याचबरोबर आजच्या रात्रीत पुलाखालून किती पाणी जाणार आहे हे मात्र चर्चेचा विषय ठरेल. पुण्यातल्या वाढत्या थंडीत पक्षांतर आणि चिन्हांतर या दोन गोष्टींचा गरम विषय प्रभागात चर्चीला जातो आहे..प्रभागनिहाय दाखल झालेले अर्ज (आरक्षणासह)प्रभाग क्रमांक : ३६ (सहकारनगर- पद्मावती)अ (अनुसूचित जाती) -०७ब ( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)- ०७क ( सर्वसाधारण महिला) - ०२ड (सर्वसाधारण)- १०.प्रभाग क्रमांक : ३७अ ( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग )- 00ब ( सर्वसाधारण महिला) - ०३क ( सर्वसाधारण महिला ) - ०२ड ( सर्वसाधारण) - ०२.प्रभाग क्रमांक : ३८ ( बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज )अ ( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ) - ०५ब ( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) - ०४क ( सर्वसाधारण महिला) - ०५ड ( सर्वसाधारण महिला) - ०२इ ( सर्वसाधारण ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.