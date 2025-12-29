पुणे

PMC Election Nominations : धनकवडी–सहकारनगर कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; ५९ जणांचे नामनिर्देशन अर्ज दाखल!

Dhankawadi Sahakarnagar Nominations : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज भरण्याच्या अंतिम टप्प्यात धनकवडी–सहकारनगर कार्यालयात मोठी वर्दळ पाहायला मिळाली. प्रभाग क्रमांक ३६, ३७ आणि ३८ मधून एकूण ५९ इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले.
Nomination Process Gains Momentum at Dhankawadi Ward Office

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
आंबेगाव/धनकवडी : महानगपालिका सार्वत्रिक निवडणूक नामनिर्देशन अर्ज भरण्यासाठी काही तासांची मुदत उरली असताना धनकवडी- सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयात आज सोमवार (ता. २९) दुपारी तीन वाजेपर्यंत प्रभाग क्रमांक ३६,३७ आणि ३८ मधील साधारण ५९ इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज उत्साहात दाखल केले. यावेळी इच्छुक उमेदवार आपले शक्तिप्रदर्शन करत कार्यालयात दाखल झाले होते.

