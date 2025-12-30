पुणे

Pune Election: सेम टू सेम आर्ची! पुण्याच्या निवडणुकीत आर्चीसारखी दिसणारी उमेदवार कोण?

Pune PMC Elections 24-Year-Old Anjali Orase Files Nomination: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रत्येक प्रभाग कुठल्यातरी मुद्यामुळे चर्चेत येतोय. सध्या प्रभाग क्रमांक सातमधल्या उमेदवाराची चर्चा आहे.
Anjali Orase Files Nomination

Anjali Orase Files Nomination

esakal

सागर आव्हाड
Updated on

Pune Municipal Corporation Election: राज्यातल्या महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुकांपैकी मुंबई आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष आहे. कोणता पक्ष कुणासोबत युती करतो, कुणाशी फारकत घेतो, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. या निवडणुकांमध्ये इतरही अनेक मुद्दे चर्चिले जात आहेत. त्यातच पुण्यातल्या प्रभाग क्रमांक सातमधल्या उमेदवाराची चर्चा होतेय.

Loading content, please wait...
election
Ward
photo
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com