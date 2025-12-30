Pune Election: सेम टू सेम आर्ची! पुण्याच्या निवडणुकीत आर्चीसारखी दिसणारी उमेदवार कोण?

Pune Municipal Corporation Election: राज्यातल्या महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुकांपैकी मुंबई आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष आहे. कोणता पक्ष कुणासोबत युती करतो, कुणाशी फारकत घेतो, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. या निवडणुकांमध्ये इतरही अनेक मुद्दे चर्चिले जात आहेत. त्यातच पुण्यातल्या प्रभाग क्रमांक सातमधल्या उमेदवाराची चर्चा होतेय..प्रभाग क्रमांक सातमधून 24 वर्षीय अंजली ओरसे यांनी राष्ट्रवादी पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सर्वात कमी वयाच्या उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. सोमवारी त्यांनी वडिलांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. गोखले नगरची कन्या म्हणून अंजली यांची ओळख आहे..Pune Political : सूत्रे हलली, रात्रीत चित्र बदलले; कोथरूडमध्ये भाजपकडून ‘डॅमेज कंट्रोल’, उमेदवारांची फेररचना!.भाजपने विकासकामे केली नाहीत, त्याचा फटका आम्हाला बसला, विकासकामांसाठी मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असल्याचं अंजली यांनी सांगितलं. विनोद ओरसे हे माजी नगरसेवक असून त्यांची मुलगी अंजली ही आता राजकारणात उतरली आहे..LPG Subsidy : 'एलपीजी सबसिडी' बंद होणार?; केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!.विशेष बाब म्हणजे सैराट चित्रपटातल्या आर्चीसारखं दिसणाऱ्या अंजली यांनी प्रभागामध्ये जाऊन विकासकामांचा आढावा घेत समस्या जाणून घेतल्या. राष्ट्रवादी पक्षाकडून त्यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. लोकांमध्ये भाजपविरोधात मोठा रोष आहे, विकासकामे केले नाहीत त्यामुळे त्याचा फायदा मला नक्कीच होईल, असा विश्वास अंजली यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.