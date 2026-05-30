Pune Contractor Fined: धायरीत समान पाणीपुरवठा योजनेत निकृष्ट रस्ता दुरुस्ती; ठेकेदाराला १० लाखांचा दंड

पुणे : धायरी येथे समान पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत रस्ते दुरूस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याप्रकरणी ठेकेदाराला तब्बल १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज प्रत्यक्ष जागा पाहणी केल्यानंतर त्यांनी हे निकृष्ट काम पाहून दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले आहेत. .या योजनेचे काम शेवटच्या टप्प्यात असताना काही ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. पण सिमेंट काँक्रिट टाकून रस्ता दुरूस्त करण्याच्या कामात काहीच सुधारणा झालेली नाही, त्यावर पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसल्याने ठेकेदाराला मोकळे रान मिळत आहे. धायरी येथील उंबऱ्या गणपती परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी जलवाहिनी टाकली. पण सिमेंट काँक्रिट नसल्याने हा रस्ता असाच सोडून देण्यात आला होता. मात्र, मंगळवारी (ता.२६) रात्री येथे सिमेंट काँक्रिट टाकून खोदलेला रस्ता पूर्ववत करण्यात आला. पण त्यावरून वाहने जाऊ नयेत, सिमेंट सुकावे यासाठी ठेकेदाराने कोणतीही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे पुढील अवघ्या काही तासात सिमेंट निघण्यास सुरुवात झाली. यासंदर्भात 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित केले होते. आज (ता. ३०) महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी आज धायरी येथील या कामाची पाहणी केली..पोते उचलले पोलखोल झालीसमान पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने जलवाहिनी टाकून झाल्यानंतर सिमेंट काँक्रिट टाकून रस्त्याचे रिस्टेटमेंट केले. पण त्याचा दर्जा निकृष्ट होता. या सिमेंट काँक्रिटवर पोते टाकले होते. आयुक्तांच्या समोर हे पोते उचलल्यानंतर निकृष्ट कामाची पोलखोल झाली. प्राजित नायर यांनी स्वतः सिमेंट काँक्रिटीकरण व्यवस्थित केले नसल्याचे हात लावून पाहिले. त्यानंतर आयुक्तांनी तेथून पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांना फोन करून हे काम निकृष्ट झाले आहे. ठेकेदाराला १० लाखाचा दंड लावा असे आदेश दिले..''समान पाणी पुरवठा योनजेतून रस्ता दुरूस्तीचे काम निकृष्ट केले आहे. हा रस्ता ठेकेदाराकडून पुन्हा दुरूस्त करून घेतला जाईल. तसेच त्याच १० लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. निकृष्ट कामे खपवून घेतली जाणार नाहीत.''- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.