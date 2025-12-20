पुणे - निवडणूक प्रचारासाठी सभा किंवा कोपरा सभा घेताना महापालिकेचे मैदान अथवा अन्य जागेचा वापर केल्यास उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना शुल्क मोजावे लागणार आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार चौक सभेसाठी १८ हजार; तर कोपरा सभेसाठी सात हजार २०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. विनापरवानगी सभा घेतल्यास दीड पट दंडासह रक्कम वसूल केली जाणार आहे..महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्याने पुण्यात इच्छुकांची धावपळ सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांकडून जागा वाटप, इच्छुकांच्या मुलाखती, गाठीभेटी सुरू आहेत. उमेदवारी जाहीर होत नाही, तोपर्यंत आपले काय होणार? या विचाराने इच्छुक उमेदवार ग्रासले आहेत. दुसरीकडे महापालिकेने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मतदान केंद्र निश्चित करणे, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील निवडणूक यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे..उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर पात्र उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप केले जाईल. त्यानंतर तीन जानेवारीपासून प्रचार सुरू होईल. उमेदवारांकडून पदयात्रा, कोपरा सभा, चौक सभा घेतल्या जातात. घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदाराशी संपर्कही साधला जातो. परंतु, एक लाख मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य नसल्याने सभा, कोपरा सभांवर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने दर निश्चित केले आहेत..चौक सभेसाठी सुमारे पाच हजार नागरिकांसाठी जागा उपलब्ध होईल. त्याकरिता दोन हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र व्यापले जाणार असून, प्रति मीटर नऊ रुपये शुल्क आकारले जाईल. तसेच, साफसफाईचे दोन हजार, असे एका सभेसाठी २० हजार रुपये शुल्क महापालिकेकडे जमा करावे लागेल. कोपरा सभेसाठी अडीच हजार नागरिक उपस्थित राहू शकतात.त्यासाठी ८०० चौरस मीटरची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, प्रति मीटर नऊ रुपये शुल्क आकारले जाईल. साफसफाईसाठी एक हजार रुपये, असे एका कोपरा सभेसाठी आठ हजार २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे..या दोन्ही प्रकारच्या प्रचार सभांसाठी प्रत्येकी १० हजार आणि चार हजार रुपये अनामत रक्कम आकारली जाणार आहे. महापालिकेची खेळाची मैदाने, ॲमेनिटी स्पेस, शाळांची मैदाने येथे मोठ्या सभाही घेता येणार आहेत. जागा किती व्यापली, त्यावरून त्याचे शुल्क घेतले जाईल, असे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी सांगितले.....असे आहेत नियमशुल्क न भरल्यास दीड पट दंडदंड निवडणूक शाखेकडून वसूल होणारकोपरा, चौक सभेसाठी वाहतूक शाखा व स्थानिक पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र गरजेचेसभेसाठी १० बाय १० चा मंडप उभारता येईल. त्यासाठी रस्ता, पादचारी मार्गावर खड्डे करता येणार नाहीतमांडवासाठी रस्ता खोदल्यास प्रति खड्ड्याला दोन हजार रुपये दंडएका जागेसाठी एकावेळी अनेक अर्ज आल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी जो निर्णय घेतील, तो बंधनकारक असेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.