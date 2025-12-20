पुणे

Pune Municipal Election : प्रचार सभेसाठी लागणार शुल्क; पुणे महापालिकेकडून दर निश्‍चित

निवडणूक प्रचारासाठी सभा किंवा कोपरा सभा घेताना महापालिकेचे मैदान अथवा अन्य जागेचा वापर केल्यास उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना मोजावे लागणार शुल्क.
Pune Municipal corporation election

Pune Municipal corporation election

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - निवडणूक प्रचारासाठी सभा किंवा कोपरा सभा घेताना महापालिकेचे मैदान अथवा अन्य जागेचा वापर केल्यास उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना शुल्क मोजावे लागणार आहे. महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार चौक सभेसाठी १८ हजार; तर कोपरा सभेसाठी सात हजार २०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. विनापरवानगी सभा घेतल्यास दीड पट दंडासह रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Campaign
Announcement
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com