Khadakwasala Dam : खडकवासला धरण १०० टक्के भरल्यावर पुणेकरांची जीवनवाहिनीचे पालिकेच्या वतीने जलपूजन

खडकवासला - एल निनोचे सावट जूनअखेरपर्यंत मान्सूनने ओढ दिल्याने पुण्यावर पाणीटंचाईचे सावट होते. मात्र, जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले. परिणामी यंदाच्या जलपूजन सोहळ्याला विशेष महत्त्व होते. पुणेकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या खडकवासला धरणसाखळीप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पुणे आमदार भीमराव तापकीर, महापौर मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांच्या हस्ते जलदेवतेचे पूजन करण्यात आले. .जलदेवतेच्या कृपेने जलस्रोत अखंडित राहावेत, धरणातील पाणी कायम शुद्ध, पवित्र आणि मुबलक राहावे, शेती समृद्ध होऊन भरघोस पीक यावे तसेच परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे, अशी प्रार्थना यावेळी करण्यात आली.याप्रसंगी नगरसेवक सुभाष नाणेकर, धनश्री कोल्हे, काका चव्हाण, अनिता इंगळे, प्रसन्न जगताप, राजाभाऊ लायगुडे, जयश्री भूमकर, कोमल नवले, भारतभूषण बराटे, मनीषा मोरे, उमेश सरपाटील, विजय मते, सारंग नवले, भगवान मोरे, सुभाष शिंदे, सायली भोसले, निखिल धावडे, विकास भोसले, सचिन कांबळे, अनिल मते, प्रकाश आगाशे, गणेश गवंडे आदी उपस्थित होते..पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख, शाखा अभियंता वीरेश राऊत, तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांच्यासह पाटबंधारे विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.